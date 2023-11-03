Брата спортсмена Сергія Бубки підозрюють у колабораціонізмі після розслідування Bihus

Брат Сергія Бубки Василь. Фото: XSport

Служба безпеки України повідомила про підозру Василю Бубці щодо продажу пального російським окупантам. Він може бути причетний до колабораційної діяльності та сприяти злочинам загарбників.

Про це повідомило Bihus.Info.

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Розслідування Bihus.Info щодо діяльності Василя Бубки

Нещодавно в сюжеті Bihus.Info розповіли, як родинна фірма Героя України, спортсмена Сергія Бубки, співпрацює з терористами на окупованій території.

Згідно з цією інформацією, фірма "Монблан" продає окупантам пальне, про що свідчать цьогорічні контракти, опубліковані в російському реєстрі.

""Монблан" — спільна російська фірма брата Бубки і самого Бубки. Цікаво, коли свою підозру отримає і "Герой України""?, — говориться у повідомленні.

Діяльність фірми "Монблан"

В матеріалах розслідування говориться, що після окупації донецька фірма змінила юридичну адресу на Волноваху (на той час не окуповану) і продовжила брати участь в українських тендерах. Востаннє вона засвітилася у публічних торгах у 2018-му році.

На початку 2023 р. фірма "Монблан" з’явилася в російському реєстрі юридичних осіб.

На відміну від українського реєстру, в базах росіян адреса реєстрації фірми знову зазначена як Донецьк, а власниками компанії записані лише Сергій Бубка та його брат. Василь Бубка також значиться директором цієї компанії.

У травні 2023 року російська фірма "Монблан" братів Бубок почала офіційно торгувати з російськими загарбниками.

Журналісти Bihus.Info знайшли три контракти на постачання пального для структур окупантів, опубліковані на порталі закупівель РФ. На всіх контрактах з окупантами стоїть підпис Василя Бубки, як керівника компанії.

Також в реєстраційних документах зазначено, що він є громадянином рф. А Сергій Бубка в цих же документах значиться громадянином України.

Раніше ми повідомляли, що колишній президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка відповів на звинувачення про наявність бізнесу на тимчасово окупованих територіях. Відомий у минулому спортсмен заявив, що такі заяви не відповідають реальності.