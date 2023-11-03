Брата спортсмена Сергея Бубки подозревают в коллаборационизме после расследования Bihus

Брат Сергея Бубки Василий. Фото: XSport

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении Василию Бубке о продаже горючего российским оккупантам. Он может быть причастен к коллаборационной деятельности и содействовать преступлениям захватчиков.

Об этом сообщило Bihus.Info.

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Расследование Bihus.Info о деятельности Василия Бубки

Недавно в сюжете Bihus.Info рассказали, как семейная фирма Героя Украины, спортсмена Сергея Бубки, сотрудничает с террористами на оккупированной территории.

Согласно этой информации, фирма "Монблан" продает оккупантам горючее, о чем свидетельствуют контракты, опубликованные в российском реестре.

"Монблан" — общая российская фирма брата Бубки и самого Бубки. Интересно, когда свое подозрение получит и "Герой Украины"?", — говорится в сообщении.

Деятельность фирмы "Монблан"

В материалах расследования говорится, что после оккупации донецкая фирма сменила юридический адрес на Волноваху (в то время не оккупированный) и продолжила участвовать в украинских тендерах. В последний раз она засветилась в публичных торгах в 2018 году.

В начале 2023 г. фирма "Монблан" появилась в российском реестре юридических лиц.

В отличие от украинского реестра, в базах россиян адрес регистрации фирмы снова указан как Донецк, а владельцами компании записаны только Сергей Бубка и его брат. Василий Бубка также считается директором этой компании.

В мае 2023 года российская фирма "Монблан" братьев Бубок начала официально торговать с российскими захватчиками.

Журналисты Bihus.Info нашли три контракта на поставку горючего для структур оккупантов, опубликованные на портале закупок РФ. На всех контрактах с оккупантами стоит подпись Василия Бубки как руководителя компании.

Также в регистрационных документах отмечено, что он является гражданином России. А Сергей Бубка в этих же документах значится гражданином Украины.

Ранее мы сообщали, что бывший президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка ответил на обвинения в наличии бизнеса на временно оккупированных территориях. Известный в прошлом спортсмен заявил, что подобные заявления не соответствуют реальности.