Бізнесмену з Мелітополя, який будує для окупантів "зуби дракона", повідомили про підозру

"Зуби дракона" для окупантів. Фото: СБУ

Служба безпеки України повідомила про підозру власнику будівельного холдингу у тимчасово окупованій частині Запоріжжя, який виготовляв для росіян фортифікаційні споруди та ремонтував автошляхи. Наразі він переховується від правосуддя на тимчасово окупованій частині на півдні України.

Про це повідомили в СБУ.

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Правоохоронці з'ясували, що місцевий підприємець Ігор Скоробогатько одразу після початку повномасштабного вторгнення РФ підтримав російських загарбників та запропонував їм свою "допомогу" у війні проти України.

Вже в жовтні 2022 року фігурант отримав від окупантів масштабний "підряд" на виготовлення понад тисячі протитанкових загороджень, відомих як "зуби дракона". Такі пірамідальні бетонні перешкоди загарбники встановлюють уздовж власних ліній оборони, щоб стримати контрнаступ ЗСУ на південному фронті.

"Також Скоробогатько входить до близького оточення гауляйтера Балицького, який сприяв його призначенню на "посаду" очільника захопленого "Мелітопольського асфальтобетонного заводу"", — йдеться у повідомленні.

На потужностях свого заводу влітку 2022 року він почав реконструкцію траси Мелітополь — Бердянськ. Це автосполучення окупанти використовують для перекидання особового складу та військової техніки по території регіону, а також до Криму та у зворотному напрямку.

Яке покарання чекає на колаборанта

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за пособництво державі-агресору.

Наразі зловмисник переховується від правосуддя на тимчасово окупованій частині на півдні України. Однак, СБУ знає про його місця перебування та здійснює комплексні заходи для притягнення до відповідальності за злочини проти нашої держави.

Нагадаємо, нещодавно СБУ затримала "крота" ФСБ, який працював у Запорізькій ОВА.