СБУ затримала "крота" ФСБ, який працював у Запорізькій ОВА

Затримання російського агента. Фото: t.me/SBUkr

Служба безпеки України "крота" ФСБ, який влаштувався до Запорізької ОВА, щоб "зливати" інформацію про ЗСУ на півдні України. Йому загрожує до 12 років тюрми.

Про це повідомили в СБУ.

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За даними слідства, ворожим інформатором виявився мешканець Запоріжжя, інженер-радіотехнік за освітою. Він влаштувався головним спеціалістом відділу кібербезпеки Запорізької ОВА та намагався приховано отримати секретну інформацію про дислокацію ЗСУ та оборонні закупівлі на території регіону. Щоб одержати таємні відомості, зрадник намагався використати свій доступ до серверів держустанови.

Встановлено, що у вересні цього року він з власної ініціативи запропонував окупантам свою "допомогу" у війні проти України. Про це він написав в один з російських чат-ботів, створених для збору інформації про переміщення підрозділів ЗСУ у прифронтових регіонах. Згодом на нього дистанційно вийшов кадровий співробітник ФСБ та залучив до співпраці. За завданням російської спецслужби зловмисник приховано знімав на телефон виробничі потужності заводу та військову техніку, яка там знаходилася. Також він намагався виявити ремонтні бази та інші логістичні центри українських захисників на території обласного центру.

Для комунікації з окупантами їхній поплічник використовував анонімні чати у месенджері. Під час обшуків у затриманого вилучено мобільний телефон із доказами підривної діяльності на користь Росії.

Яке покарання чекає на "крота"

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру. Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років тюрми.

Нагадаємо, нещодавно СБУ затримала у Херсоні адвоката окупантів, який "переписував" майно морського порту Херсона на баланс "адміністрації Сальдо".