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СБУ затримала у Херсоні адвоката окупантів — що відомо

1 листопада 2023 11:57
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
СБУ затримала у Херсоні адвоката окупантів — що відомо
Затримання російського поплічника. Фото: СБУ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Служба безпеки України затримала адвоката росіян, який "переписував" майно морського порту Херсона на баланс "адміністрації Сальдо". Зловмиснику загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Про це повідомили в СБУ. 

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Правоохоронці розповіли, що місцевий адвокат перейшов на сторонку росіян та підтримував окупаційний режим. У місцевій загарбницькій владі він став очільником створеного агресором "бюро технічної інвентаризації" (БТІ). За наявними даними, колаборанта призначили на цю "посаду" за особистої протекції гауляйтера Сальдо.

"Перебуваючи очільником окупаційного "БТІ", фігурант займався "перереєстрацією" майна захопленого на той час Херсонського морського порту на "баланс" окупаційного "мінтранспорту РФ". Також він брав безпосередню участь у незаконній "інвентаризації" місцевого комунального підприємства "Міське дорожнє управління" та передачі окупантам його основних фондів", — йдеться у повідомленні. 

Крім того, колаборант закликав місцевих жителів вступати до лав загарбницьких органів Росії, за що обіцяв російську "зарплату" та лояльне ставлення з боку окупантів. 

А коли ЗСУ звільнили Херсон, він переховувався від правосуддя, однак правоохоронці знайшли та затримали зрадника. 

Яке покарання чекає на колаборанта

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за пособництво державі-агресору. 

Наразі він перебуває під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, СБУ повідомила про підозру російській співачці Юлії Чечеріній, яка погрожувала українцям концтаборами Сибіру. 

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