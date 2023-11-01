СБУ задержала в Херсоне адвоката оккупантов — что известно

Задержание российского приспешника. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины задержала адвоката россиян, "переписывавшего" имущество морского порта Херсона на баланс "администрации Сальдо". Злоумышленнику грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Об этом сообщили в СБУ.

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Правоохранители рассказали, что местный адвокат перешел на сторону россиян и поддерживал оккупационный режим. В местных захватнических властях он стал главой созданного агрессором "бюро технической инвентаризации" (БТИ). По имеющимся данным, коллаборант был назначен на эту "должность" по личной протекции гауляйтера Сальдо.

"Находясь главой оккупационного "БТИ", фигурант занимался "перерегистрацией" имущества захваченного на то время Херсонского морского порта на "баланс" оккупационного "минтранспорта РФ". Также он принимал непосредственное участие в незаконной "инвентаризации" местного коммунального предприятия "Городское дорожное управление" и передачи оккупантам его основных фондов", — говорится в сообщении.

Кроме того, коллаборант призвал местных жителей вступать в ряды захватнических органов России, за что обещал российскую "зарплату" и лояльное отношение со стороны оккупантов.

А когда ВСУ освободили Херсон, он скрывался от правосудия, однако правоохранители нашли и задержали предателя.

Какое наказание ждет коллаборанта

На основании собранных улик следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении за пособничество государству-агрессору.

В настоящее время он находится под стражей. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним, СБУ сообщила о подозрении российской певице Юлии Чечериной, угрожавшей украинцам концлагерями Сибири.