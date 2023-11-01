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СБУ викрила нові схеми для ухилянтів у трьох регіонах — серед організаторів працівники ТЦК

1 листопада 2023 14:57
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СБУ викрила нові схеми для ухилянтів у трьох регіонах — серед організаторів працівники ТЦК
Перевірка працівників ТЦК. Фото: t.me/pgo_gov_ua
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Служба безпеки України викрила нові схеми для ухилянтів у Києві, Київській та Полтавській областях. Серед фігурантів були двоє працівників ТЦК та очільниця ВЛК. Вартість таких послуг становила до 10 тис. доларів.

Про це повідомили в СБУ

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Злочинна схема у Київській області

Як відомо, ще наприкінці серпня цього року співробітники СБУ викрили трьох організаторів злочинного угруповання. Ними виявилося двоє начальників відділень військкомату та очільниця військово-лікарської комісії в столичному регіоні. Під час розслідування з'ясувалося, що до організації також причетний колишній керівник місцевого військкомату та його син, а також ще двох їхніх спільників.

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Перевірка документів у ТЦК та СП. Фото: СБУ
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Перевірка документів у ТЦК та СП. Фото: СБУ

Зловмисники пропонували своїм клієнтам уникнути призову та виїхати за кордон на підставі фіктивних довідок про непридатність до військової служби за станом здоров’я.

"На підставі зібраних доказів усім сімом фігурантам повідомлено про підозру за створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією", — йдеться у повідомленні. 

Злочинна схема у Києві

У Києві правоохоронці затримали керівника психіатричного відділення місцевої клінічної лікарні, який брав хабарі з ухилянтів за фальсифікацію медичних документів, що підтверджували нібито наявність у них важких захворювань.

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Підроблена медична довідка. Фото: СЮУ
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Гроші за фіктивні довідки. Фото: СБУ

Злочинна схема у Полтавській області

У Полтавській області заблокували ще дві схеми для ухилянтів. Одну з них організувала місцева адвокатка спільно з кількома посадовцями місцевого центру медико-соціальної експертизи. За гроші фігурантка пропонувала своїм "клієнтам" оформити інвалідність на близьких родичів і таким чином виїхати з ними за кордон як супроводжуюча особа.

  • Затримання обвинувачених. Фото: СБУ
  • Затримання обвинувачених. Фото: СБУ
  • Затримання обвинувачених. Фото: СБУ
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Іншу оборудку організував заступник керівника філії одного з Полтавських інститутів. За різні суми хабарів він оформляв на навчання військовозобов’язаних, що дозволяло їм претендувати на відтермінування від призову

Нагадаємо, нещодавно СБУ затримала у Херсоні адвоката окупантів, який "переписував" майно морського порту Херсона на баланс "адміністрації Сальдо". 

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