СБУ разоблачила новые схемы для уклонистов в трех регионах — среди организаторов работники ТЦК

Проверка работников ТЦК. Фото: t.me/pgo_gov_ua

Служба безопасности Украины разоблачила новые схемы для уклонистов в Киеве, Киевской и Полтавской областях. Среди фигурантов были двое работников ТЦК и глава ВВК. Стоимость таких услуг составила 10 тыс. долларов.

Об этом сообщили в СБУ.

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Преступная схема в Киевской области

Как известно, еще в конце августа этого года сотрудники СБУ разоблачили трех организаторов преступной группировки. Ими оказались два начальника отделений военкомата и глава военно-врачебной комиссии в столичном регионе. В ходе расследования выяснилось, что к организации также причастен бывший руководитель местного военкомата и его сын, а также еще два их сообщника.

Проверка документов в ТЦК и СП. Фото: СБУ

Проверка документов в ТЦК и СП. Фото: СБУ

Злоумышленники предлагали своим клиентам избежать призыва и уехать за границу на основании фиктивных справок о непригодности к военной службе по состоянию здоровья.

"На основании собранных доказательств всем семи фигурантам поставлено в известность о подозрении за создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией", — говорится в сообщении.

Преступная схема в Киеве

В Киеве правоохранители задержали руководителя психиатрического отделения местной клинической больницы, который брал взятки с уклонистов за фальсификацию медицинских документов, подтверждавших якобы наличие у них тяжелых заболеваний.

Поддельная медицинская справка. Фото: СБУ

Деньги за фиктивные справки. Фото: СБУ

Преступная схема в Полтавской области

В Полтавской области заблокировали еще две схемы для уклонистов. Одну из них организовала местная адвокат совместно с несколькими чиновниками местного центра медико-социальной экспертизы. За деньги фигурантка предлагала своим "клиентам" оформить инвалидность на близких родственников и таким образом уехать с ними за границу как сопровождающее лицо.

Задержание обвиняемых. Фото: СБУ

Задержание обвиняемых. Фото: СБУ

Задержание обвиняемых. Фото: СБУ 1/3 _ 3

Другую сделку организовал заместитель руководителя филиала одного из Полтавских институтов. За разные суммы взяток он оформлял на обучение военнообязанных, что позволяло им претендовать на отсрочку от призыва.

Напомним, недавно СБУ задержала в Херсоне адвоката оккупантов, который "переписывал" имущество морского порта Херсона на баланс "администрации Сальдо".