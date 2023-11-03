СБУ задержала "крота" ФСБ, который работал в Запорожской ОВА

Задержание русского агента. Фото: t.me/SBUkr

Служба безопасности Украины "крота" ФСБ, устроившегося в Запорожский ОВА, чтобы "сливать" информацию об ВСУ на юге Украины. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Об этом сообщили в СБУ.

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По данным следствия, вражеским информатором оказался житель Запорожья, инженер-радиотехник по образованию. Он устроился главным специалистом отдела кибербезопасности Запорожской ОВА и пытался скрытно получить секретную информацию о дислокации ВСУ и оборонных закупках на территории региона. Чтобы получить тайные сведения, предатель пытался использовать доступ к серверам госучреждения.

Установлено, что в сентябре этого года он по собственной инициативе предложил оккупантам свою помощь в войне против Украины. Об этом он написал в один из российских чат-ботов, созданных для сбора информации о перемещении подразделений ВСУ в прифронтовых регионах. Затем на него дистанционно вышел кадровый сотрудник ФСБ и привлек к сотрудничеству. По заданию российской спецслужбы злоумышленник скрыто снимал на телефон производственные мощности завода и находившуюся там военную технику. Также он пытался найти ремонтные базы и другие логистические центры украинских защитников на территории областного центра.

Для коммуникации с оккупантами их приспешник использовал анонимные чаты в мессенджере. Во время обысков у задержанного изъят мобильный телефон с поличным в пользу России.

Какое наказание ждет "крота"

Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении. Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Напомним, недавно СБУ задержала в Херсоне адвоката оккупантов, который "переписывал" имущество морского порта Херсона на баланс "администрации Сальдо".