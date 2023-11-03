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Бизнесмену из Мелитополя, который строил для оккупантов "зубы дракона", сообщили о подозрении

3 ноября 2023 12:47
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Бизнесмену из Мелитополя, который строил для оккупантов "зубы дракона", сообщили о подозрении
"Зубы дракона" для оккупантов. Фото: СБУ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении владельцу строительного холдинга во временно оккупированной части Запорожья, который производил для россиян фортификационные сооружения и ремонтировал автодороги. Пока он скрывается от правосудия на временно оккупированной части на юге Украины.

Об этом сообщили в СБУ.

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Что известно о предателе

Правоохранители выяснили, что местный предприниматель Игорь Скоробогатько сразу после начала полномасштабного вторжения РФ поддержал российских захватчиков и предложил им свою "помощь" в войне против Украины.

Уже в октябре 2022 года фигурант получил от оккупантов масштабный "подряд" на изготовление более тысячи противотанковых заграждений, известных как "зубы дракона". Такие пирамидальные бетонные преграды захватчики устанавливают вдоль своих линий обороны, чтобы сдержать контрнаступление ВСУ на южном фронте.

"Также Скоробогатько входит в близкое окружение гауляйтера Балицкого, способствовавшего его назначению на "должность" главы захваченного "Мелитопольского асфальтобетонного завода"", — говорится в сообщении.

На мощностях своего завода летом 2022 года он начал реконструкцию трассы Мелитополь — Бердянск. Это автосообщение оккупанты используют для опрокидывания личного состава и военной техники по территории региона, а также в Крым и обратно.

Какое наказание ждет коллаборанта

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении за пособничество государству-агрессору.

В настоящее время злоумышленник скрывается от правосудия на временно оккупированной части на юге Украины. Однако СБУ знает о его местах пребывания и осуществляет комплексные меры по привлечению к ответственности за преступления против нашего государства.

Напомним, недавно СБУ задержала "крота" ФСБ, работавшего в Запорожской ОВА.

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