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Дубінський прибув до суду для обрання запобіжного заходу

13 листопада 2023 19:37
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Дубінський прибув до суду для обрання запобіжного заходу
Олександр Дубінський перед судовим засіданням. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Народний депутат України Олександр Дубінський вже прибув до суду, де йому обиратимуть запобіжний захід. В цьому він звинуватив Офіс Президента. 

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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Що каже Дубінський 

"Ви всі самі зможете ознайомитися з черговим сфабрикованим генеральною прокуратурою кримінальною справою за наказом Офісу Президента", — зазначив він.

За його словами, в нього вже забрали п'ятий телефон. Сьогодні під час обшуків в нього вилучили ноутбук.

суд над Дубінським
Олександр Дубінський перед судовим засіданням. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

"Я вважаю, що це все є прямою калькою з путінського режиму, коли людині, яка говорить правду про владу, створюють максимально некомфортні умови для життя для того, аби вона замовчала. Більше ніяких цілей я для цього не бачу", — додав Дубінський. 

суд над Дубінським
Олександр Дубінський перед судовим засіданням. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Нардеп заявив журналістам, що нікуди не ховається, адже він ні в чому не винен. 

За словами нашого журналіста, засідання буде у закритому форматі. 

В чому підозрюють нардепа

Олександру Дубінському повідомлено про підозру у державній зраді, яку він вчинив у складі злочинної організації, яку фінансує Російська Федерація. В злочині підозрюються також два співробітники російських спецслужб, колишній народний депутат України III-IX скликань та експрокурор.

Також Олександру Дубінському за матеріалами ДБР вручили протокол. Він стосується адміністративного порушення, пов'язаного з корупцією. 

Крім того, нардепа підозрюють в організації схеми для ухилянтів.

Нагадаємо, сьогодні, 13 листопада, ДБР та СБУ прийшли з обшуками до народного депутата України Олександра Дубінського. Обшуки проводять у справі злочинної організації, яку він створив, аби дискредитувати імідж нашої держави на міжнародній арені.

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