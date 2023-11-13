Дубінський прибув до суду для обрання запобіжного заходу
Народний депутат України Олександр Дубінський вже прибув до суду, де йому обиратимуть запобіжний захід. В цьому він звинуватив Офіс Президента.
Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.
Що каже Дубінський
"Ви всі самі зможете ознайомитися з черговим сфабрикованим генеральною прокуратурою кримінальною справою за наказом Офісу Президента", — зазначив він.
За його словами, в нього вже забрали п'ятий телефон. Сьогодні під час обшуків в нього вилучили ноутбук.
"Я вважаю, що це все є прямою калькою з путінського режиму, коли людині, яка говорить правду про владу, створюють максимально некомфортні умови для життя для того, аби вона замовчала. Більше ніяких цілей я для цього не бачу", — додав Дубінський.
Нардеп заявив журналістам, що нікуди не ховається, адже він ні в чому не винен.
За словами нашого журналіста, засідання буде у закритому форматі.
В чому підозрюють нардепа
Олександру Дубінському повідомлено про підозру у державній зраді, яку він вчинив у складі злочинної організації, яку фінансує Російська Федерація. В злочині підозрюються також два співробітники російських спецслужб, колишній народний депутат України III-IX скликань та експрокурор.
Також Олександру Дубінському за матеріалами ДБР вручили протокол. Він стосується адміністративного порушення, пов'язаного з корупцією.
Крім того, нардепа підозрюють в організації схеми для ухилянтів.
Нагадаємо, сьогодні, 13 листопада, ДБР та СБУ прийшли з обшуками до народного депутата України Олександра Дубінського. Обшуки проводять у справі злочинної організації, яку він створив, аби дискредитувати імідж нашої держави на міжнародній арені.
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