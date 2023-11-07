Боеприпасы, изъятые на месте гибели помощника Залужного, отправили на экспертизу

Гранаты на месте гибели в Чайках. Фото: УП

Полиция изъяла гранаты на месте, где 6 ноября погиб помощник Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного Геннадий Частяков. Боеприпасы отправили на экспертизу и выяснят пути их поступления.

Об этом заявила представитель МВД Марьяна Рева в эфире телемарафона.

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Гранаты с места, где погиб Частяков отправили на экспертизу

"Всю ночь работали следователи на месте происшествия, изъяты соответствующие предметы, похожие на гранаты. Они будут направлены на экспертизу для того, чтобы установить, что это за боеприпас. В дальнейшем будут установлены пути поступления этих боеприпасов, на каких основаниях они были переданы другим лицам". То есть это большой комплекс мер, это большой комплекс следственных действий. Но по этой информации, собранной сейчас, мы можем утверждать, что это был именно несчастный случай, самое неосторожное обращение с боеприпасом", — сказала она.

По словам Ревы, по предварительной информации, событие считается несчастным случаем.

"По той информации, которая собрана сейчас, мы можем утверждать, что это был именно несчастный случай, неосторожное обращение с боеприпасом. По состоянию на данный момент полиция расследует уголовное производство по факту гибели человека и неосторожного обращения с боеприпасами. Но не исключено, что это дело будет переквалифицирована в соответствии с собранными доказательствами. Пока какую-то другую информацию прокомментировать я не могу", — добавила представитель МВД.

Откуда боеприпасы

Как отметила Рева, взорвавшаяся в руках погибшего граната была подарком.

"У нас есть свидетельство этого человека, которое подарило этот презент. Он был в виде коробки, внутри находилась бутылка алкоголя и шесть гранат", — рассказала она.

Лицу, сделавшему этот подарок, пока не определен процессуальный статус.

Напомним, что вечером 6 ноября в результате подрыва гранаты погиб 39-летний военнослужащий Геннадий Частяков, который был помощником Валерия Залужного, а его 13-летний сын тяжело травмирован. В настоящее время парень находится под наблюдением врачей. Нацполиция начала уголовное производство по факту гибели человека и незаконному обращению с боеприпасами.