Боєприпаси, вилучені на місці загибелі помічника Залужного, відправили на експертизу

Гранати на місці загибелі Частякова у Чайках. Фото: УП

Поліція вилучила гранати на місці, де 6 листопада загинув помічник Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного Геннадій Частяков. Боєприпаси відправили на експертизу й вияснять шляхи їх надходження.

Про це заявила речниця МВС Мар'яна Рева в ефірі телемарафону.

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"Цілу ніч працювали слідчі на місці події, вилучені відповідні предмети, схожі на гранати. Їх буде направлено на експертизу для того, щоб встановити, що це за боєприпас. Надалі буде встановлено шляхи надходження цих боєприпасів, на яких підставах вони були передані іншим особам. Тобто це великий комплекс заходів, це великий комплекс слідчих дій. Але за цією інформацією, яка зібрана наразі, ми можемо стверджувати, що це був саме нещасний випадок, саме необережне поводження з боєприпасом", — сказала вона.

За словами Реви, за попередньою інформацією, подія вважається нещасним випадком.

"За тією інформацією, яка зібрана наразі, ми можемо стверджувати, що це був саме нещасний випадок, необережне поводження з боєприпасом. Станом на зараз поліція розслідує кримінальне провадження за фактом загибелі людини та необережного поводження з боєприпасами. Але не виключено, що ця справа буде перекваліфікована відповідно до зібраних доказів. Наразі якусь іншу інформацію прокоментувати я не можу", — додала речниця МВС.

Звідки боєприпаси

Як зазначила Рева, граната, яка вибухнула в руках загиблого, була подарунком.

"У нас є свідчення цієї особи, яка подарувала цей презент. Він був у вигляді коробки, всередині була пляшка алкоголю та шість гранат", — розповіла вона.

Особі, яка зробила цей подарунок, поки не визначений процесуальний статус.

Нагадаємо, що ввечері 6 листопада внаслідок підриву гранати загинув 39-річний військовослужбовець Геннадій Частяков, який був помічником Валерія Залужного, а його 13-річного сина тяжко травмовано. Нині хлопець перебуває під наглядом лікарів. Нацполіція розпочала кримінальне провадження за фактом загибелі людини та незаконного поводження з боєприпасами.