ЗМІ оприлюднило відео, як поліцейські у Польщі вбили українця у витверезнику

Поліцейські та українець, якого катували. Фото: Onet

У мережі з'явилося відео катувань у польському витверезнику, які призвели до смерті українця. Незаконні дії вчиняли правоохоронці.

Про це повідомляє Onet.

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Смерть українця в Польщі

Дмитро Никифоренко, якого катували у витверезнику Вроцлава, помер два роки тому. Чоловік родом з Вінницької області. Він працював на будівництві. У липні 2021 року Никифоренко разом колегами повертався з барбекю, на якому усі випивали.

Чоловік повертався додому автобусом, в якому заснув. Коли водій на кінцевій зупинці не зміг розбудити його, українця забрали поліцейські й відвезли до місцевого витверезника.

Дмитро Никифоренко разом з двоюрідною сестрою. Фото: Onet

На затриманого надягнули кайданки та застосували сльозогінний газ, хоча він не чинив жодного опору. Польські поліцейські також били та душили українця. Після тортур він нерухомо лежав на ліжку. Правоохоронці стояли і спостерігали за чоловіком. Розв’язавши ноги та перевіривши його стан здоров’я, українця поклали на підлогу та почали надавати першу допомогу. Їм також допомагали медики. Однак у чоловіка зупинилося серце. Він помер у витверезнику.

Правоохоронці намагалися приховати злочин. Вони підробили документи, ніби українець помер у лікарні, однак після розголосу ситуації всі причетні були затримані. Поліцейським загрожує від 5 до 10 років в’язниці.

Нагадаємо, у курортному місті Ялта (окупований Крим) сталася трагічна подія, коли чоловік напав на пару з Дніпропетровської області. За інформацією, чоловік прибув до будинку 66-річного Володимира та 58-річної Вікторії вранці 29 вересня, що знаходиться на Гірській вулиці, і без зайвих розмов почав жорстоко бити їх битою.

Також ми писали, що 28 вересня, у Роттердамі, Нідерланди, 32-річний чоловік влаштував стрілянину у двох місцях. Він вбив декілька людей. Правоохоронці вже затримали зловмисника.