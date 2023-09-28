У Нідерландах чоловік відкрив стрілянину: є загиблі

Лікарі та постраждала людина внаслідок стрілянини. Фото: NOS

Сьогодні, 28 вересня, у Роттердамі, Нідерланди, 32-річний чоловік влаштував стрілянину у двох місцях. Він вбив декілька людей. Правоохоронці вже затримали зловмисника.

Про це повідомляє NOS.

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Інциденти сталися в аудиторії лікарні Університету імені Еразма Роттердамського та в сусідньому будинку. Внаслідок стрілянини у лікарні сталася пожежа, яку вже загасили рятувальники.

Пожежа в лікарні. Фото: NOS

У поліції заявили, що вважають причетним до стрілянини 32-річного місцевого жителя. Його затримали під гелікоптерним майданчиком університетської клініки.

Правоохоронці підтвердили інформацію, що внаслідок інцидентів є загиблі, однак вони відмовилися давати подробиці. Деталі будуть відомі, коли поліцейські зв'яжуться з рідними жертв. Вони також не оголосили про мотиви нападу.

Лікарі й пацієнти університетської клініки змогли вийти із будівлі лише після того, як затримали зловмисника.

Допис поліції. Фото: скриншот

Після обшуку в університетській лікарні знайшли вогнепальну зброю.

Нагадаємо, у неділю, 24 вересня, озброєні люди на бронетехніці захопили монастир в селі Баньська на півночі Косово. Внаслідок цього відбулася стрілянина з поліцейськими. Правоохоронці вже відновили контроль на території.

Також ми писали, що у місті Балтімор, США, сталася смертельна стрілянина. Інцидент відбувся на вечірці.

Додамо, на південному заході Філадельфії сталася стрілянина, внаслідок якої четверо людей загинули, ще двоє дітей отримали поранення.