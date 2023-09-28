В Нидерландах мужчина открыл стрельбу: есть погибшие

Врачи и пострадавший человек в результате стрельбы. Фото: NOS

Сегодня, 28 сентября, в Роттердаме, Нидерланды, 32-летний мужчина устроил стрельбу в двух местах. Он убил несколько человек. Правоохранители уже задержали злоумышленника.

Об этом сообщает NOS.

Читайте также:

Стрельба в Нидерландах

Инциденты произошли в аудитории больницы Университета имени Эразма Роттердамского и в соседнем доме. В результате стрельбы в больнице произошел пожар, который уже потушили спасатели.

Пожар в больнице Фото: NOS

В полиции заявили, что считают причастным к стрельбе 32-летнего местного жителя. Его задержали под вертолетной площадкой университетской клиники.

Правоохранители подтвердили информацию, что в результате инцидентов есть погибшие, однако они отказались давать подробности. Детали будут известны, когда полицейские свяжутся с родными жертв. Они также не объявили о мотивах нападения.

Врачи и пациенты университетской клиники смогли выйти из здания только после задержания злоумышленника.

Пост полиции. Фото: скриншот

После обыска в университетской больнице обнаружили огнестрельное оружие.

Напомним, в воскресенье, 24 сентября, вооруженные люди на бронетехнике захватили монастырь в селе Баньска на севере Косово. В результате произошла перестрелка с полицейскими. Правоохранители уже возобновили контроль на территории.

Также мы писали, что в городе Балтимор, США, произошла смертельная стрельба. Инцидент случился на вечеринке.

Добавим, на юго-западе Филадельфии произошла стрельба, в результате которой четыре человека погибли, еще двое детей получили ранения.