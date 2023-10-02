У Криму чоловік убив сімейну пару за проукраїнську позицію

Підозрюваний у вбивстві. Фото: скриншот

У курортному місті Ялта (окупований Крим) сталася трагічна подія, коли чоловік напав на пару з Дніпропетровської області. За інформацією, чоловік прибув до будинку 66-річного Володимира та 58-річної Вікторії вранці 29 вересня, що знаходиться на Гірській вулиці, і без зайвих розмов почав жорстоко бити їх битою.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Повідомляється, що попри опір парі не вдалося відбити атаку. Злочинець здійснив вбивство, після чого зробив обшук у будинку, розсипавши речі та розірвавши документи, а потім втік з місця злочину.

Тривогу підняв друг сім'ї наступного дня, коли не зміг зв'язатися з Володимиром та Вікторією. Він звернувся до поліції, яка і виявила тіла подружжя на цокольному поверсі їхнього будинку.

Затримання підозрюваного

Невдовзі було затримано 60-річного Шавката, підозрюваного у скоєнні вказаного вбивства. Після затримання чоловік зізнався, що його мотивом стали негативні відгуки вбитих про Росію та її керівництво.

За словами Шавката, вбиті регулярно стверджували, що Крим є територією України. Розлютившись від таких висловлювань, Шавкат вирішив покінчити з ними.

Також повідомляється, що після злочину Шавкат залишив Ялту і вирушив у село Веселе під Судаком, сподіваючись уникнути затримання, але за кілька днів поліція його виявила та заарештувала.

Нагадаємо, що на Дніпропетровщині затримано чоловіка, підозрюваного у вбивстві та зґвалтуванні 16-річної дівчини у П'ятихатках.