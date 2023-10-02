В Крыму мужчина убил семейную пару за проукраинскую позицию

Подозреваемый в убийстве. Фото: скриншот

В курортном городе Ялта (оккупированный Крым) произошло трагическое событие, когда мужчина напал на супружескую пару из Днепропетровской области. По информации, мужчина прибыл к дому 66-летнего Владимира и 58-летней Виктории утром 29 сентября, находящемуся на Горной улице, и без лишних разговоров начал жестоко избивать их битой.

Об этом сообщают российские СМИ.

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Сообщается, что несмотря на сопротивление, паре не удалось отразить атаку. Преступник осуществил убийство, после чего произвел обыск в доме, рассыпав вещи и разорвав документы, а затем скрылся с места преступления.

Тревогу поднял друг семьи на следующий день, когда не смог связаться с Владимиром и Викторией. Он обратился в полицию, которая и обнаружила тела супругов на цокольном этаже их дома.

Задержание подозреваемого

Вскоре был задержан 60-летний Шавкат, подозреваемый в совершении указанного убийства. После задержания мужчина признался, что его мотивом стали отрицательные отзывы убитых о России и её руководстве.

По словам Шавката, убитые регулярно утверждали, что Крым является территорией Украины. Разозлившись от таких высказываний, Шавкат принял решение покончить с ними.

Также сообщается, что после преступления Шавкат покинул Ялту и отправился в село Веселое под Судаком в надежде избежать задержания, но через несколько дней полиция его обнаружила и арестовала.

Напомним, что на Днепропетровщине задержан мужчина, подозреваемый в убийстве и изнасиловании 16-летней девушки в Пятихатках.