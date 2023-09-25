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Изнасилование и убийство 16-летней девушки: на Днепропетровщине задержан подозреваемый

25 сентября 2023 04:10
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Изнасилование и убийство 16-летней девушки: на Днепропетровщине задержан подозреваемый
Полиция задержала подозреваемого в убийстве девушки в Днепропетровской области. Фото: Национальная полиция Украины
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

На Днепропетровщине задержан мужчина, подозреваемый в убийстве и изнасиловании 16-летней девушки в Пятихатках.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

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Сообщается, что само преступление было совершено 4 сентября около полуночи в городе Пятихатки. В полицию обратилась мать девушки и сообщила, что потеряла связь со своей 16-летней дочерью.

Правоохранители сразу приступили к поискам девушки, привлекая весь личный состав полиции. Они проверили на причастность к преступлению около 600 человек.

23 сентября полиция "вышла" на подозреваемого. Это 46-летний местный житель. У него уже были проблемы с законом раньше. Его задержали по результатам судмедэкспертизы.

Преступление в Днепропетровской области
Подозреваемый в убийстве на скамье подсудимых. Фото: Национальная полиция Украины

В настоящее время ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов сомневается, что лидер ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин действительно мертв. По его словам, пока рано говорить об убийстве предводителя "вагнеровцев".

Также мы писали, что 23 августа в Тверской области упал самолет, принадлежавший руководителю ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину. Произошло это в 15 километрах от авиабазы Хотилово.

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