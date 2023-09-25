Згвалтування та вбивство 16-річної дівчини: на Дніпропетровщині затримали підозрюваного

Поліція затримала підозрюваного у вбивстві дівчини на Дніпропетровщині. Фото: Національна поліція України

На Дніпропетровщині затримали чоловіка, якого підозрюють у вбивстві та зґвалтуванні 16-річної дівчини у П'ятихатках.

Про це повідомляє Національна поліція України.

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Повідомляється, що сам злочин був скоєний 4 вересня близько опівночі у місті П'ятихатки. До поліції звернулася матір дівчини та повідомила, що втратила зв'язок зі своєю 16-річною донькою.

Правоохоронці одразу розпочали пошуки дівчини, залучивши весь особовий склад поліції. Вони перевірили на причетність до злочину близько 600 людей.

23 вересня поліція таки "вийшла" на підозрюваного. Це 46-річний місцевого жителя. Він вже мав проблеми із законом раніше. Його затримали за результатами судмедекспертизи.

Підозрюваний у вбивстві на лаві підсудних. Фото: Національна поліція України

Наразі йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов має сумніви, що лідер ПВК "Вагнер" Євген Пригожин справді мертвий. За його словами, наразі зарано говорити про вбивство ватажка "вагнерівців".

Також ми писали, що 23 серпня у Тверській області впав літак, який належав очільнику ПВК "Вагнер" Євгену Пригожину. Сталося це за 15 кілометрів від авіабази Хотилове.