Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Кримінал arrow Згвалтування та вбивство 16-річної дівчини: на Дніпропетровщині затримали підозрюваного arrow

Згвалтування та вбивство 16-річної дівчини: на Дніпропетровщині затримали підозрюваного

25 вересня 2023 04:10
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Згвалтування та вбивство 16-річної дівчини: на Дніпропетровщині затримали підозрюваного
Поліція затримала підозрюваного у вбивстві дівчини на Дніпропетровщині. Фото: Національна поліція України
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

На Дніпропетровщині затримали чоловіка, якого підозрюють у вбивстві та зґвалтуванні 16-річної дівчини у П'ятихатках.

Про це повідомляє Національна поліція України.

Читайте також:

Жорстокий злочин у Дніпропетровській області

Повідомляється, що сам злочин був скоєний 4 вересня близько опівночі у місті П'ятихатки. До поліції звернулася матір дівчини та повідомила, що втратила зв'язок зі своєю 16-річною донькою.

Правоохоронці одразу розпочали пошуки дівчини, залучивши весь особовий склад поліції. Вони перевірили на причетність до злочину близько 600 людей.

23 вересня поліція таки "вийшла" на підозрюваного. Це 46-річний місцевого жителя. Він вже мав проблеми із законом раніше. Його затримали за результатами судмедекспертизи.

Злочин у Дніпропетровській області
Підозрюваний у вбивстві на лаві підсудних. Фото: Національна поліція України

Наразі йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов має сумніви, що лідер ПВК "Вагнер" Євген Пригожин справді мертвий. За його словами, наразі зарано говорити про вбивство ватажка "вагнерівців".

Також ми писали, що 23 серпня у Тверській області впав літак, який належав очільнику ПВК "Вагнер" Євгену Пригожину. Сталося це за 15 кілометрів від авіабази Хотилове. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

09:07 На в'їзді до Києва зупиняють та перевіряють кожну автівку: в чому причина

06:10 Пенсії підвищать на 500 грн: хто з українців має право на доплату

10:53 "Є наказ": в Україні починають масово відраховувати студентів

17:38 Уманські правоохоронці видворили 50-річного громадянина Ізраїлю: що відомо

Оновлено

14:23 Зміни в оплаті комуналки: Нафтогаз зробив важливе попередження

None

Багато чого везу: Зеленський розповів Новини.LIVE про свої враження від візиту до США

13:45 Били і пакували в авто: відео жорсткого затримання чоловіка працівниками ТЦК у Львові

Новина з відео

11:48 Вручення повісток під Києвом: затори з автівок зростають

Новина з фото

10:54 Якими статками володіє затриманий нардеп Шуфрич: оцінка Forbes

Новина з відео

12:45 Тіну Кароль у відвертій сукні присоромили за невдалий образ: "Чого кривляти?"

02:17 Нове обмеження для водіїв: коли ввійде в дію та хто під нього підпадає

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз