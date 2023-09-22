У Польщі знайшли рештки тіл трьох немовлят: моторошні подробиці про злочин

Місце злочину у Польщі. Фото: PAP

У польському місті Черники знайшли закопані тіла трьох новонароджених дітей. У їхньому вбивстві звинувачують батька. Поліцейські стверджують, що чоловік також займався інцестом зі своїми доньками. Одну з них уже затримали.

Про це повідомляє RMF24.

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У підвалі будинку в Черниках були виявлені останки трьох новонароджених дітей. Прессекретар у цивільних справах Воєводського суду в Гданську Лукаш Зьола розповів, що ще в грудні 1997 року суд обмежив батьківські права на дітей обом батькам і встановив нагляд опікуна.

Через можливість розголошення конфіденційних даних суд не може навести підстави для обмеження батьківських прав.

"Рішенням від 22 грудня 1997 року Окружний суд у Гданську обмежив батьківську владу над дітьми обох батьків, встановивши нагляд опікуна", — сказав Зьола.

За його словами, у зв'язку зі зміною місця проживання, виконавче провадження, пов'язане з наглядом, було передано до Окружного суду в Косьцежині.

У той час сім'я переїхала до будинку в Черниках. Окружний суд в Косьцежині встановив, що немає підстав для скасування опіки.

"Згодом, постановою від 31 березня 2015 року суд обмежив батьківські повноваження Пьотра Г. щодо інших дітей, встановивши пробаційний нагляд і зобов'язавши його пройти школу для батьків. Пробаційний нагляд поступово припинявся по мірі досягнення дітьми повноліття. Він був остаточно припинений у травні 2022 року у зв'язку з досягненням повноліття наймолодшою дитиною", — повідомив Зьола.

Він розповів, що у попередні роки суд не отримував від прокуратури жодного обвинувального акту проти Пьотра Г. щодо акту інцесту або насильства, і в цьому суді не розглядалися пов'язані з цим кримінальні провадження.

Моторошне вбивство

Репортер ЗМІ дізнався, що причину смерті двох з трьох дітей, останки яких нещодавно були знайдені в Черниках, ймовірно, не вдасться встановити. З моменту першого злочину могло пройти до дев'яти років.

У 54-річного чоловіка було 12 дітей від дружини, яка померла декілька років тому, і ще щонайменше троє, для яких він був і дідусем, і батьком.

За неофіційною інформацією кореспондента RMF24, під час розтину мало що вдалося встановити. Один з дітей, ймовірно, помер близько восьми-дев'яти років тому, інший також досить давно. Наразі прокуратура чекає на письмовий висновок експертизи.

Відомо, що матір'ю одного з померлих немовлят була старша з дочок чоловіка.

З інформації, отриманої кореспондентом RMF FM, випливає, що є підстави розслідувати версію про можливі вбивства дітей у цій справі, коли Пьотр Г. ще був одружений.

Чоловік ніколи не працював, жив на численні соціальні виплати, а його сім'я перебувала під опікою різних установ, в тому числі Муніципального центру соціальної допомоги.

Розслідування злочину

Розслідування справи проти обвинуваченого і його дочки Пауліни за звинуваченням у вбивствах новонароджених дітей та інцесті перейшло від районної прокуратури в Косьцєжині до районної прокуратури в Гданську.

У суботу Пьотр Г. вислухав п'ять звинувачень: три вбивства новонароджених дітей і два звинувачення в інцесті (в тому числі одне в примусі до статевого акту). Звинувачення в інцесті стосуються двох дочок, з якими він міг мати статеві стосунки.

Його дочці висунули три звинувачення: два у вбивстві дітей і одне в інцесті. Суд вирішив заарештувати Пьотра Г. і Пауліну на три місяці.

Як правоохоронці знайшли мертвих дітей

Поліція прибула до будинку в Черниках після того, як отримала інформацію про те, що 20-річна Пауліна була вагітною, а дитина зникла. Жінка жила там з батьком і братом після смерті матері.

Пауліна працювала на кондитерській фабриці в Старій Кишеві. Там її колеги запідозрили, що вона може бути вагітною.

На території власності Пьотра Г. біля невеликого будинку в Черниках були встановлені поліцейські намети, а офіцери розкопали підвал і обшукали будинок. Для пошуку останків новонароджених використовували 3D-сканер і службових собак.

Останки тіл заховали в мішки і закопали в підвалі. 54-річному чоловікові та його 20-річній доньці загрожує довічне ув'язнення.

Нагадаємо, нещодавно у Києві чоловік вбив свою рідну сестру та обікрав її квартиру. Поліцейські затримали зловмисника.