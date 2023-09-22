В Польше нашли остатки тел трех младенцев: жуткие подробности о преступлении

Место преступления в Польше. Фото: PAP

В польском городе Черники нашли закопанные тела трех новорожденных детей. В их убийстве обвиняют отца. Полицейские утверждают, что мужчина также занимался инцестом со своими дочерьми. Одна из них уже задержана.

Об этом сообщает RMF24.

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В подвале дома в Черниках были обнаружены останки троих новорожденных детей. Пресс-секретарь по гражданским делам Воеводского суда в Гданьске Лукаш Зела рассказал, что еще в декабре 1997 года суд ограничил родительские права на детей обоим родителям и установил надзор опекуна.

Из-за возможности разглашения конфиденциальных данных суд не может привести основания для ограничения родительских прав.

"Решением от 22 декабря 1997 года Окружной суд в Гданьске ограничил родительские власти над детьми обоих родителей, установив надзор опекуна", — сказал Зела.

По его словам, в связи с изменением места жительства исполнительное производство, связанное с надзором, было передано в Окружной суд в Косцежине.

В то время семья переехала в дом в Черниках. Окружной суд в Косцежине установил, что нет оснований для отмены опеки.

"Впоследствии, постановлением от 31 марта 2015 года суд ограничил родительские полномочия Петра Г. в отношении других детей, установив пробационный надзор и обязав его пройти школу для родителей. Пробационный надзор постепенно прекращался по мере достижения детьми совершеннолетия. Он был окончательно прекращен в мае 2022 года в связи с достижением совершеннолетия самым младшим ребенком", — сообщил Зела.

Он рассказал, что в предыдущие годы суд не получал от прокуратуры ни одного обвинительного акта против Петра Г. по акту инцеста или насилия, и в этом суде не рассматривались связанные с этим уголовные производства.

Жуткое убийство

Репортер СМИ узнал, что причину смерти двоих из трех детей, останки которых недавно были найдены в Черниках, вероятно, не удастся установить. С момента первого преступления могло пройти до 9 лет.

У 54-летнего мужчины было 12 детей от жены, которая умерла несколько лет назад, и еще по меньшей мере трое, для которых он был и дедушкой, и отцом.

По неофициальной информации корреспондента RMF24, при вскрытии мало что удалось установить. Один из детей, вероятно, умер около восьми-девяти лет назад, другой тоже довольно давно. В настоящее время прокуратура ждет письменного заключения экспертизы.

Известно, что матерью одного из умерших младенцев была старшая из дочерей мужчина.

Из информации, полученной корреспондентом RMF FM, следует, что есть основания расследовать версию о возможных убийствах детей по этому делу, когда Петр Г. еще был женат.

Мужчина никогда не работал, жил на многочисленные социальные выплаты, а его семья находилась на попечении различных учреждений, в том числе Муниципального центра социальной помощи.

Расследование преступления

Расследование дела против обвиняемого и его дочери Паулины по обвинению в убийствах новорожденных и инцесте перешло от районной прокуратуры в Косцежине в районную прокуратуру в Гданьске.

В субботу Петр Г. выслушал пять обвинений: три убийства новорожденных детей и два обвинения в инцесте (в том числе одно в принуждении к половому акту). Обвинения в инцесте касаются двух дочерей, с которыми он мог иметь половые отношения.

Его дочери предъявили три обвинения: два в убийстве детей и одно в инцесте. Суд решил арестовать Петра Г. и Паулина на три месяца.

Как правоохранители нашли мертвых детей

Полиция прибыла в дом в Черниках после того, как получила информацию о том, что 20-летняя Паулина была беременна, а ребенок исчез. Женщина жила там с отцом и братом после смерти матери.

Паулина работала на кондитерской фабрике в Старой Кишеве. Там ее коллеги заподозрили, что она может быть беременна.

На территории собственности Петра Г. у небольшого дома в Черниках были установлены полицейские палатки, а офицеры раскопали подвал и обыскали дом. Для поиска останков новорожденных использовали 3D-сканер и служебных собак.

Останки тел спрятали в мешки и зарыли в подвале. 54-летнему мужчине и его 20-летней дочери грозит пожизненное заключение.

Напомним, недавно в Киеве мужчина убил свою родную сестру и обворовал ее квартиру. Полицейские задержали злоумышленника.