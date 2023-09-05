У Києві 58-річний чоловік жорстоко вбив рідну сестру: деталі жахливого інциденту
У столиці киянин вбив свою рідну сестру та обікрав її квартиру. Поліцейські затримали зловмисника.
Про це повідомляє поліція Києва.
Що відомо про вбивство
За даними слідства, 58-річний киянин приїхав до сестри в гості та попросив у неї гроші. Родичка відмовила, на що затриманий розлютився та повалив жінку на підлогу й задушив її ременем від сумки.
Після скоєного злочину чоловік обікрав помешкання родича та намагався втекти. Однак його затримали правоохоронці.
Раніше судимий за аналогічний злочин
У поліції додали, що 58-річний киянин вже притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння аналогічного злочину.
"У 2015 році він посварився з власником будинку, в якому робив ремонт, і праскою завдав опонентові численних ударів, а потім ще й душив його електричним шнуром. За скоєне чоловік провів п’ять років у виправній колонії", — кажуть правоохоронці.
Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Кіровському райсуді Дніпра обрали запобіжний захід поліцейському, який застрелив чоловіка. Його відправили під цілодобовий домашній арешт.