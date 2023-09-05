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У Києві 58-річний чоловік жорстоко вбив рідну сестру: деталі жахливого інциденту

5 вересня 2023 14:16
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
У Києві 58-річний чоловік жорстоко вбив рідну сестру: деталі жахливого інциденту
Затриманий фігурант справи. Фото: поліція Києва
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

У столиці киянин вбив свою рідну сестру та обікрав її квартиру. Поліцейські затримали зловмисника.

Про це повідомляє поліція Києва.

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Що відомо про вбивство

За даними слідства, 58-річний киянин приїхав до сестри в гості та попросив у неї гроші. Родичка відмовила, на що затриманий розлютився та повалив жінку на підлогу й задушив її ременем від сумки.

Після скоєного злочину чоловік обікрав помешкання родича та намагався втекти. Однак його затримали правоохоронці.

Раніше судимий за аналогічний злочин

У поліції додали, що 58-річний киянин вже притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння аналогічного злочину.

"У 2015 році він посварився з власником будинку, в якому робив ремонт, і праскою завдав опонентові численних ударів, а потім ще й душив його електричним шнуром. За скоєне чоловік провів п’ять років у виправній колонії", — кажуть правоохоронці.

Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі.

 

У Києві 58-річний чоловік жорстоко вбив рідну сестру. Фото: поліція Києва

 

У Києві 58-річний чоловік жорстоко вбив рідну сестру. Фото: поліція Києва

 

У Києві 58-річний чоловік жорстоко вбив рідну сестру. Фото: поліція Києва

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Кіровському райсуді Дніпра обрали запобіжний захід поліцейському, який застрелив чоловіка. Його відправили під цілодобовий домашній арешт.

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