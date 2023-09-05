В Киеве 58-летний мужчина жестоко убил родную сестру: детали ужасного инцидента
В столице киевлянин убил свою родную сестру и обворовал ее квартиру. Полицейские задержали злоумышленника.
Об этом сообщает полиция Киева.
Что известно об убийстве
По данным следствия, 58-летний киевлянин приехал к сестре в гости и попросил у нее деньги. Родственница отказала, на что задержанный разозлился и повалил женщину на пол и задушил ее ремнем от сумки.
После совершенного преступления мужчина обокрал жилье родственника и пытался скрыться. Однако его задержали правоохранители.
Ранее судимый за аналогичное преступление
В полиции добавили, что 58-летний киевлянин уже привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления.
"В 2015 году он поссорился с владельцем дома, в котором делал ремонт, и утюгом нанес оппоненту многочисленные удары, а затем еще и душил его электрическим шнуром. За совершенное мужчина провел пять лет в исправительной колонии", — говорят правоохранители.
Злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы.
Напомним, ранее мы писали, что в Кировском райсуде Днепра избрали меру пресечения полицейскому, который застрелил мужчину . Его отправили под круглосуточный домашний арест.