В Киеве 58-летний мужчина жестоко убил родную сестру: детали ужасного инцидента

Задержанный фигурант дела. Фото: полиция Киева

В столице киевлянин убил свою родную сестру и обворовал ее квартиру. Полицейские задержали злоумышленника.

Об этом сообщает полиция Киева.

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Что известно об убийстве

По данным следствия, 58-летний киевлянин приехал к сестре в гости и попросил у нее деньги. Родственница отказала, на что задержанный разозлился и повалил женщину на пол и задушил ее ремнем от сумки.

После совершенного преступления мужчина обокрал жилье родственника и пытался скрыться. Однако его задержали правоохранители.

Ранее судимый за аналогичное преступление

В полиции добавили, что 58-летний киевлянин уже привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления.

"В 2015 году он поссорился с владельцем дома, в котором делал ремонт, и утюгом нанес оппоненту многочисленные удары, а затем еще и душил его электрическим шнуром. За совершенное мужчина провел пять лет в исправительной колонии", — говорят правоохранители.

Злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы.

В Киеве 58-летний мужчина жестоко убил родную сестру. Фото: полиция Киева

В Киеве 58-летний мужчина жестоко убил родную сестру. Фото: полиция Киева

В Киеве 58-летний мужчина жестоко убил родную сестру. Фото: полиция Киева

Напомним, ранее мы писали, что в Кировском райсуде Днепра избрали меру пресечения полицейскому, который застрелил мужчину . Его отправили под круглосуточный домашний арест.