Медсестру у Великій Британії засудили до пожиттєвого: що відомо про її злочини

Медсестра Люсі Летбі. Ілюстративне фото: Facebook

У Великій Британії у Суді корони Манчестера засудили до довічного позбавлення волі медсестру Люсі Летбі. 33-річна жінка зумисно вбивала немовлят у лікарні, де працювала.

Про це пише ВВС.

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У відділенні новонароджених лікарні графині Честер поліція розслідувала раптові та численні смерті немовлят у період з 2015-2016 рр. Як виявилось, дітей у різний спосіб вбивала медсестра Люсі Летбі.

Летбі народилася 4 січня 1990 року та виросла в Герефорді. За її словами, вона "завжди мріяла працювати з дітьми". Тож після навчання сестринській справі у Честерському університеті та численних стажувань у дитячих відділеннях Люсі Летбі здобула необхідну кваліфікацію для роботи з немовлятами у відділенні інтенсивної терапії.

Загалом у 2015-2016 роках медсестра доглядала за сотнями новонароджених дітей. Однак з невідомих причин жінка стала на злочинний шлях.

"До січня 2015 року статистика смертності немовлят у неонатальному відділенні Лікарні графині Честерської була така ж, як і в інших таких само відділеннях. Однак протягом наступних півтора року кількість померлих немовлят різко зросла", — заявив на одному з судів проти Летбі обвинувач, адвокат Нік Джонсон.

Це зростання помітили консультанти лікарні. Діти втрачали свідомість і не реагували на реанімацію, а потім деякі з них несподівано і повністю одужували.

І хоча таким дивним явищам і раптовим смертям не було пояснення їх об'єднувала присутність медсестри Люсі Летбі. Тож лікарня звернулась до правоохоронців.

Вже на суді Люсі Летбі звинуватили у вбивстві семи немовлят та замаху на життя ще 10. Діти, які змогли вижити після нападів медсестри, отримали травми мозку, які призвели до затримок в розвитку.

Летбі використовувала різні засоби для "непомітних" вбивств. Заповнювала вени дітей повітрям, додавала інсулін у поживні суміші та душила дихальною трубкою.

Для колег, які заставали Летбі над непритомними немовлятами, медсестра вигадувала виправдання. До того ж після вбивств вона починала стежити за батьками загиблих та постраждалих дітей. В кількох випадках вона навіть висловила співчуття щодо смерті малюка.

Врешті суд виніс Люсі Летбі вирок — пожиттєве позбавлення волі. Летбі стала четвертою жінкою у Великій Британії, засудженою до довічного ув'язнення. Однак самої обвинувачуваної навіть не було на засіданні.

"Люсі Летбі — не просто вбивця, а й боягуз, чия нездатність поглянути в обличчя сім’ям своїх жертв, відмова почути їхні заяви про вплив і осуд суспільства — це остаточна образа", — заявив міністр юстиції Алекс Чокл.

Він повідомив, що уряд Великої Британії хоче змінити закон, щоб змусити правопорушників бути присутніми на винесенні вироку.

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