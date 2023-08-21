Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Криминал arrow Медсестра в Великобритании приговорена к пожизненному: что известно о ее преступлениях arrow

Медсестра в Великобритании приговорена к пожизненному: что известно о ее преступлениях

21 августа 2023 17:41
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор
Медсестра в Великобритании приговорена к пожизненному: что известно о ее преступлениях
Медсестра Люси Летби. Иллюстративное фото: Facebook
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор

В Великобритании в Суде короны Манчестера приговорили к пожизненному лишению свободы медсестру Люси Летби. 33-летняя женщина намеренно убивала младенцев в больнице, где работала.

Об этом пишет BBC.

Читайте также:

Что известно о медсестре-убийце младенцев

В отделении новорожденных больницы графини Честер полиция расследовала внезапные и многочисленные смерти младенцев в период с 2015-2016 гг. Как оказалось, детей разными способами убивала медсестра Люси Летби.

Летби родилась 4 января 1990 и выросла в Герефорде. По ее словам, она "всегда мечтала работать с детьми". После обучения сестринскому делу в Честерском университете и многочисленных стажировок в детских отделениях, Люси Летби получила необходимую квалификацию для работы с младенцами в отделении интенсивной терапии.

В общей сложности в 2015-2016 годах медсестра ухаживала за сотнями новорожденных детей. Однако по неизвестным причинам женщина стала на преступный путь.

"К январю 2015 года статистика младенческой смертности в неонатальном отделении Больницы графини Честерской была такая же, как и в других таких же отделениях. Однако в течение следующих полутора лет количество умерших младенцев резко возросло", — заявил на одном из судов против Летби обвинитель, адвокат Ник Джонсон.

Этот рост заметили консультанты больницы. Дети теряли сознание и не реагировали на реанимацию, а затем некоторые из них неожиданно и полностью поправлялись.

И хотя таким странным явлениям и внезапным смертям не было объяснения, их объединяло присутствие медсестры Люси Летби. Поэтому больница обратилась к правоохранителям.

Уже на суде Люси Летби обвинили в убийстве семи младенцев и покушении на жизнь еще 10. Дети, которые смогли выжить после приступов медсестры, получили травмы мозга, которые привели к задержкам в развитии.

Летби использовала разные средства для "незаметных" убийств. Заполняла вены детей воздухом, добавляла инсулин в питательные смеси и душила дыхательной трубкой.

Для коллег, заставлявших Летби над бессознательными младенцами, медсестра придумывала оправдание. К тому же, после убийств она начинала следить за родителями погибших и пострадавших детей. В нескольких случаях она даже выразила соболезнования по поводу смерти малыша.

В конце концов, суд вынес Люси Летби приговор — пожизненное лишение свободы. Летби стала четвертой женщиной в Великобритании, приговоренной к пожизненному заключению. Однако самой обвиняемой даже не было на заседании.

"Люси Летби — не просто убийца, но и трус, чья неспособность взглянуть в лицо семьям своих жертв, отказ услышать их заявления о влиянии и осуждении общества - это окончательная обида", — заявил министр юстиции Алекс Чокл.

Он сообщил, что правительство Великобритании хочет изменить закон, чтобы заставить правонарушителей присутствовать на вынесении приговора.

Напомним, в Киеве задержала женщина, которая задушила и закопала свою знакомую.

Также в Харьковской области правоохранители задержали мужчину за покушение на убийство сестры.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:53Воевать пойдут все мужчины: в ВР назвали условие

06:10 Минимальная зарплата в Украине существенно вырастет: известно, когда и на сколько

Новость с фото

21:54 Через закрытое воздушное пространство Украины пролетел самолет с туристами, — СМИ

Новость с фото

01:54Мощные взрывы в Киевской области: удар вражеских БпЛА

Новость с фото

03:49В Житомире взрывы: БпЛА добрались до города

None

"Наша справа". Скандальные ДТП

19:15 Украинцам хотят по-новому вручать повестки: что изменится

17:10 В МОН рассказали, почему хотят судиться с учителями

обновлено:

05:07Ракетный обстрел Хмельницкой области продолжается: громкие взрывы

08:50 Драка "Динамо" с "Арисом": появилось видео с лучшего ракурса

11:07 Месси вернется в Европу: в каком клубе выступит аргентинец

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз