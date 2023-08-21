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В Херсоне двое мужчин устроили резню: детали преступления

21 августа 2023 17:07
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В Херсоне двое мужчин устроили резню: детали преступления
Руки в наручниках. Фото: Freepik
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Херсонская окружная прокуратура сообщила подозрение 36-летнему мужчине в умышленном убийстве. Он пришел в гости к своему другу и нанес смертельные ножевые ранения.

Об этом сообщает Херсонская областная прокуратура.

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По данным следствия, вечером, 10 августа, в жилом доме в Херсоне два товарища решили устроить посиделки с алкоголем. Спокойный вечер превратился в спор, и один из участников под воздействием эмоций использовал нож против своего приятеля.

Травмы, полученные хозяином дома, стали смертельными. После совершения преступления злоумышленник покинул место происшествия.

На следующий день один из соседей заметил дверь, оставленную нараспашку, и, не получив ответа на свои звонки, обратился к органам правопорядка. Прибывшие правоохранители обнаружили тело погибшего. Совместными усилиями полиции и прокуратуры преступник был быстро найден и арестован.

Напомним, что в Черкасской области в городе Тальное 18 августа произошла потасовка между двумя водителями-иностранцами. Конфликт закончился резней и смертью.

Также мы сообщали, что недавно в Киеве задержали женщину, которая задушила и закопала свою знакомую.

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