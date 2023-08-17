У Києві затримали жінку, яка задушила та закопала свою знайому. Фото: поліція Києва

У столиці правоохоронці затримали жінку, яка задушила знайому та закопала її тіло. Очевидці повідомляють, що жахливий інцидент стався через ревнощі.

Про це пише поліція Києва.

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Деталі справи

За даними слідства, подія трапилась у липні 2023 року.

"До Голосіївського управління поліції звернулась місцева мешканка з повідомленням про те, що її знайома, яка тимчасово проживала у неї, декілька днів не з’являється за місцем проживання та не виходить на зв’язок", — кажуть слідчі.

За кільки днів до зникнення жінка познайомилась з чоловіком та дружиною. Разом із ними вона розпивала спиртні напої на лавці, після чого чоловік запросив нову подругу до оселі.

"На фоні ревнощів жінка накинулась на гостю, почала бити та душити ременем. Аби приховати сліди злочину зловмисниця помістила тіло потерпілої у велику господарську сумку та за допомоги свого чоловіка і ще однієї знайомої винесла на вулицю, де закопала за кілька метрів від будинку", — кажуть у поліції.

Покарання зловмисниці

Наразі 61-річну фігурантку поліцейські затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. З місця події слідчі вилучили речові докази, що вказують на причетність затриманої до злочину, а тіло потерпілої направлено на проведення судово-медичної експертизи.

Зловмисниця знаходиться під вартою. За скоєння особливо тяжкого злочину їй загрожує до пʼятнадцяти років позбавлення волі.

У Києві затримали жінку, яка задушила та закопала свою знайому. Фото: поліція Києва

У Києві затримали жінку, яка задушила та закопала свою знайому. Фото: поліція Києва

Нагадаємо, раніше ми писали, що до 15 років засуджено іноземця за жорстоке вбивство жінки та підпал її квартири. Фігурантом справи виявився 41-річний громадянин Німеччини.