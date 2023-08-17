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В Киеве задержали женщину, которая задушила и закопала свою знакомую

17 августа 2023 10:32
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
В Киеве задержали женщину, которая задушила и закопала свою знакомую
В Киеве задержала женщину, которая задушила и закопала свою знакомую. Фото: полиция Киева
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

В столице стражи порядка задержали женщину, которая задушила знакомую и закопала ее тело. Очевидцы сообщают, что ужасный инцидент произошел из-за ревности.

Об этом пишет полиция Киева.

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Детали дела

По данным следствия, событие произошло в июле 2023 года.

"В Голосеевское управление полиции обратилась местная жительница с сообщением о том, что ее временно проживавшая у нее знакомая несколько дней не появляется по месту жительства и не выходит на связь", — говорят следователи.

За несколько дней до исчезновения женщина познакомилась с мужем и женой. Вместе с ними она распивала спиртные напитки на скамейке, после чего мужчина пригласил новую подругу в дом.

"На фоне ревности женщина набросилась на гостю, начала бить и душить ремнем. Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленница поместила тело потерпевшей в большую хозяйственную сумку и при помощи своего мужа и еще одной знакомой вынесла на улицу, где закопала в нескольких метрах от дома", — говорят в полиции.

Наказание злоумышленнице

61-летнюю фигурантку полицейские задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. С места происшествия следователи изъяли доказательства, указывающие на причастность задержанной к преступлению, а тело потерпевшей направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы.

Злоумышленница находится под стражей. За совершение особо тяжкого преступления ему грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

 

В Киеве задержала женщина, которая задушила и закопала свою знакомую. Фото: полиция Киева

 

В Киеве задержала женщина, которая задушила и закопала свою знакомую. Фото: полиция Киева

Напомним, ранее мы писали, что к 15 годам приговорен иностранец за жестокое убийство женщины и поджог ее квартиры. Фигурантом дела стал 41-летний гражданин Германии.

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