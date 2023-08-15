Чоловік у наручниках. Ілюстративне фото: google.com

До 15 років засуджено іноземця за жорстоке вбивство жінки та підпал її квартири. Фігурантом справи виявився 41-річний громадянин Німеччини.

Про це повідомляє київська міська прокуратура.

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Деталі справи

Жахливий інцидент трапився ще 20 червня 2020 року в центрі Києві. Там під час гасіння пожежі рятувальники виявили тіло вбитої жінки.

Підозра впала на 41-річного громадянина Німеччини, який і орендував у загиблої квартиру.

"Коли рятувальники намагалися загасити пожежу в приміщенні, чоловік поводився агресивно, відштовхував пожежну драбину та врешті вистрибнув з балкону. Надалі у квартирі знайшли тіло жінки з ознаками насильницької смерті", — кажуть слідчі.

У Києві суд кинув іноземця за ґрати через вбивство жінки та підпал її квартири. Фото: Київська міська прокуратура

Під час судового засідання обвинувачений свою провину не визнав та мотиви вчинення ним злочину не пояснив.

"Однак докази сторони обвинувачення беззаперечно переконали суд у винуватості останнього", — йдеться в повідомленні.

Покарання

Суд визнав чоловіка винним в інкримінованих злочинах та засуджено до 15 років позбавлення волі.

Наразі чоловік перебуває у слідчому ізоляторі. До набрання вироком суду законної сили обраний обвинуваченому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою залишено без змін.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Одещині розслідують вбивство жінки. Трагедія розгорнулася в приватному будинку на одному з сіл Окнянської селищної ради. Після спільного застілля господар домогосподарства та його співмешканка посварилися, що призвело до смертельних тілесних ушкоджень у жінки.

Додамо, слідчі повідомили про підозру мешканцю міста Чугуїв на Харківщині, який вбив свого знайомого. Чоловік на дитячому майданчику завдав товаришу не менше п’яти ножових поранень.