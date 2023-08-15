Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Кримінал arrow У Києві суд кинув іноземця за ґрати через вбивство жінки та підпал її квартири arrow

У Києві суд кинув іноземця за ґрати через вбивство жінки та підпал її квартири

15 серпня 2023 15:24
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
У Києві суд кинув іноземця за ґрати через вбивство жінки та підпал її квартири
Чоловік у наручниках. Ілюстративне фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

До 15 років засуджено іноземця за жорстоке вбивство жінки та підпал її квартири. Фігурантом справи виявився 41-річний громадянин Німеччини.

Про це повідомляє київська міська прокуратура.

Читайте також:

Деталі справи

Жахливий інцидент трапився ще 20 червня 2020 року в центрі Києві. Там під час гасіння пожежі рятувальники виявили тіло вбитої жінки.

Підозра впала на 41-річного громадянина Німеччини, який і орендував у загиблої квартиру.

"Коли рятувальники намагалися загасити пожежу в приміщенні, чоловік поводився агресивно, відштовхував пожежну драбину та врешті вистрибнув з балкону. Надалі у квартирі знайшли тіло жінки з ознаками насильницької смерті", — кажуть слідчі.

 

У Києві суд кинув іноземця за ґрати через вбивство жінки та підпал її квартири. Фото: Київська міська прокуратура

Під час судового засідання обвинувачений свою провину не визнав та мотиви вчинення ним злочину не пояснив.

"Однак докази сторони обвинувачення беззаперечно переконали суд у винуватості останнього", — йдеться в повідомленні.

Покарання

Суд визнав чоловіка винним в інкримінованих злочинах та засуджено до 15 років позбавлення волі.

Наразі чоловік перебуває у слідчому ізоляторі. До набрання вироком суду законної сили обраний обвинуваченому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою залишено без змін.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Одещині розслідують вбивство жінки. Трагедія розгорнулася в приватному будинку на одному з сіл Окнянської селищної ради. Після спільного застілля господар домогосподарства та його співмешканка посварилися, що призвело до смертельних тілесних ушкоджень у жінки.

Додамо, слідчі повідомили про підозру мешканцю міста Чугуїв на Харківщині, який вбив свого знайомого. Чоловік на дитячому майданчику завдав товаришу не менше п’яти ножових поранень.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

04:38Вибухи у Львівській області: ракети атакують Захід

Новина з фото

01:54Потужні вибухи в Київській області: удар ворожих БпЛА

Новина з фото

21:54 Через закритий повітряний простір України пролетів літак з туристами, — ЗМІ

17:10 В МОН розповіли, чому хочуть судитися з вчителями

Новина з фото

03:55Потужні вибухи в Київській області: ракетний удар по регіону

None

Зібрати дитину до школи у 2023 та не влізти в борги: повний список та ціни

Новина з фото

00:50Вибухи в Вінницькій області: ворожий обстріл

20:40 Хитра задача з ПДР для початківців: хто кого має пропускати на перехресті

Новина з фото

01:30У Каневі вибухи: РФ обстрілює область

06:47 В Україні підвищать зарплати: стало відомо на скільки

11:07 Мессі повернеться до Європи: у якому клубі виступить аргентинець

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз