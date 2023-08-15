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В Киеве суд бросил иностранца за решетку из-за убийства женщины и поджога ее квартиры

15 августа 2023 15:24
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
В Киеве суд бросил иностранца за решетку из-за убийства женщины и поджога ее квартиры
Человек в наручниках. Иллюстративное фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

К 15 годам приговорен иностранец за жестокое убийство женщины и поджог ее квартиры. Фигурантом дела стал 41-летний гражданин Германии.

Об этом сообщает киевская городская прокуратура.

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Детали дела

Ужасный инцидент произошел еще 20 июня 2020 года в центре Киева. Там во время тушения пожара спасатели обнаружили тело убитой женщины.

Подозрение упало на 41-летнего гражданина Германии, который и арендовал у погибшей квартиру.

"Когда спасатели пытались потушить пожар в помещении, мужчина вел себя агрессивно, отталкивал пожарную лестницу и наконец выпрыгнул с балкона. В дальнейшем в квартире нашли тело женщины с признаками насильственной смерти", — говорят следователи.

 

В Киеве суд бросил иностранца за решетку из-за убийства женщины и поджога ее квартиры. Фото: Киевская городская прокуратура

В ходе судебного заседания обвиняемый свою вину не признал и мотивы совершения им преступления не объяснил.

"Однако доказательства стороны обвинения безоговорочно убедили суд в виновности последнего", — говорится в сообщении.

Наказание

Суд признал мужчину виновным в инкриминируемых преступлениях и приговорен к 15 годам лишения свободы.

В настоящее время мужчина находится в следственном изоляторе. До вступления приговора в суд законной силы избранная обвиняемому мера пресечения в виде содержания под стражей оставлена без изменений.

Напомним, ранее мы писали, что в Одесской области расследуют убийство женщины. Трагедия развернулась в частном доме на одном из сел Окнянского поселкового совета. После совместного застолья хозяин домохозяйства и его сожительница поссорились, что привело к смертельным телесным повреждениям у женщины.

Следователи сообщили о подозрении убившего своего знакомого жителя города Чугуев на Харьковщине. Мужчина на детской площадке нанес товарищу не менее пяти ножевых ранений.

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