В Черкасской области двое водителей устроили резню: чем закончилась драка

Место происшествия, где произошла драка. Фото: Нацполиция

В Черкасской области в городе Тальное 18 августа произошла потасовка между двумя водителями-иностранцами. Конфликт закончился резней и смертью.

Об этом сообщили в полиции Черкасской области.

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Правоохранители рассказали, что событие произошло 18 августа на территории одного из комбинатов в Тальном. Двое турецких водителей 44 и 57 лет приехали в город, чтобы загрузиться семенами рапса. Пока мужчины стояли в очереди между ними, возник словесный конфликт, во время которого 57-летний злоумышленник схватил нож и ударил товарища в бедро.

Потерпевший от полученного ножевого ранения скончался в больнице. А злоумышленника задержали, объявили о подозрении и избрали меру пресечения — под стражей до десяти лет.

Нож, которым был убит 44-летний мужчина. Фото: Нацполиция

Напомним, недавно в Киеве задержали женщину, которая задушила и закопала свою знакомую.