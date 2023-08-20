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В Черкасской области двое водителей устроили резню: чем закончилась драка

20 августа 2023 18:33
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Черкасской области двое водителей устроили резню: чем закончилась драка
Место происшествия, где произошла драка. Фото: Нацполиция
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В Черкасской области в городе Тальное 18 августа произошла потасовка между двумя водителями-иностранцами. Конфликт закончился резней и смертью.

Об этом сообщили в полиции Черкасской области.

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Правоохранители рассказали, что событие произошло 18 августа на территории одного из комбинатов в Тальном. Двое турецких водителей 44 и 57 лет приехали в город, чтобы загрузиться семенами рапса. Пока мужчины стояли в очереди между ними, возник словесный конфликт, во время которого 57-летний злоумышленник схватил нож и ударил товарища в бедро.

Потерпевший от полученного ножевого ранения скончался в больнице. А злоумышленника задержали, объявили о подозрении и избрали меру пресечения — под стражей до десяти лет.

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Нож, которым был убит 44-летний мужчина. Фото: Нацполиция

Напомним, недавно в Киеве задержали женщину, которая задушила и закопала свою знакомую.

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