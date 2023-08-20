На Черкащині двоє водіїв влаштували різанину: чим закінчилась бійка

Місце події, де трапилася бійка. Фото: Нацполіція

У Черкаській області в місті Тальне 18 серпня сталася бійка між двома водіями-іноземцями. Конфлікт закінчився різаниною та смертю.

Про це повідомили в поліції Черкаської області.

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Правоохоронці розповіли, що подія трапилась 18 серпня на території одного із комбінатів у Тальному. Двоє турецьких водіїв віком 44 та 57 років приїхали до міста, щоб завантажитися насінням ріпаку. Поки чоловіки стояли в черзі між ними виник словесний конфлікт, під час якого 57-річний зловмисник схопив ніж та вдарив товариша у стегно.

Потерпілий від отриманого ножового поранення помер в лікарні. А зловмисника затримали, оголосили про підозру та обрали запобіжний захід — тримання під вартою на строк до десяти років.

Ніж, яким було вбито 44-річного чоловіка. Фото: Нацполіція

Нагадаємо, нещодавно у Києві затримали жінку, яка задушила та закопала свою знайому.