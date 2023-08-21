У Херсоні двоє чоловіків влаштували різанину: деталі злочину

Руки в кайданках. Фото: Freepik

Херсонська окружна прокуратура повідомила підозру 36-річному чоловікові в умисному вбивстві. Він прийшов у гості до свого друга і завдав смертельних ножових поранень.

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

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За даними слідства, увечері 10 серпня у житловому будинку в Херсоні два товариші вирішили влаштувати посиденьки з алкоголем. Спокійний вечір перетворився на суперечку, і один з учасників під впливом емоцій використав ніж проти свого приятеля.

Травми, отримані господарем будинку, стали смертельними. Після скоєння злочину зловмисник залишив місце події.

Наступного дня один із сусідів помітив двері, залишені навстіж, і, не отримавши відповіді на свої дзвінки, звернувся до органів правопорядку. Правоохоронці, які прибули, виявили тіло загиблого. Спільними зусиллями поліції та прокуратури злочинця було швидко знайдено та заарештовано.

Нагадаємо, що на Черкащині в місті Тальне 18 серпня відбулася сутичка між двома водіями-іноземцями. Конфлікт закінчився різаниною і смертю.

Також ми повідомляли, що нещодавно у Києві затримали жінку, яка задушила та закопала свою знайому.