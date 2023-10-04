СМИ обнародовало видео, как полицейские в Польше убили украинца в вытрезвителе

Полицейские и украинец, которого пытали. Фото: Onet

В сети появилось видео пыток в польском вытрезвителе, которые привели к смерти украинца. Незаконные действия совершали правоохранители.

Об этом сообщает Onet.

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Смерть украинца в Польше

Дмитрий Никифоренко, которого пытали в вытрезвителе Вроцлава, умер два года назад. Мужчина родом из Винницкой области. Он работал на строительстве. В июле 2021 года Никифоренко вместе с коллегами возвращался с барбекю, на котором все выпивали.

Мужчина возвращался домой автобусом, в котором уснул. Когда водитель на конечной остановке не смог разбудить его, украинца забрали полицейские и отвезли в местный вытрезвитель.

Дмитрий Никифоренко вместе с двоюродной сестрой. Фото: Onet

На задержанного надели наручники и применили слезоточивый газ, хотя он не оказывал никакого сопротивления. Польские полицейские также били и душили украинца. После пыток он неподвижно лежал на кровати. Правоохранители стояли и наблюдали за мужчиной. Развязав ноги и проверив его состояние здоровья, украинца положили на пол и начали оказывать первую помощь. Им также помогали медики. Однако у мужчины остановилось сердце. Он умер в вытрезвителе.

Правоохранители пытались скрыть преступление. Они подделали документы, что украинец умер в больнице, однако после огласки ситуации все причастные были задержаны. Полицейским грозит от 5 до 10 лет тюрьмы.

Напомним, в курортном городе Ялта (оккупированный Крым) произошло трагическое событие, когда мужчина напал на пару из Днепропетровской области. По информации, мужчина прибыл к дому 66-летнего Владимира и 58-летней Виктории утром 29 сентября, находящемуся на Горной улице, и без лишних разговоров начал жестоко избивать их битой.

Также мы писали, что 28 сентября, в Роттердаме, Нидерланды, 32-летний мужчина устроил стрельбу в двух местах. Он убил несколько человек. Правоохранители уже задержали злоумышленника.