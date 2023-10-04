Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Происшествия arrow СМИ обнародовало видео, как полицейские в Польше убили украинца в вытрезвителе arrow

СМИ обнародовало видео, как полицейские в Польше убили украинца в вытрезвителе

4 октября 2023 17:36
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
СМИ обнародовало видео, как полицейские в Польше убили украинца в вытрезвителе
Полицейские и украинец, которого пытали. Фото: Onet
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В сети появилось видео пыток в польском вытрезвителе, которые привели к смерти украинца. Незаконные действия совершали правоохранители.

Об этом сообщает Onet.

Читайте также:

Смерть украинца в Польше

Дмитрий Никифоренко, которого пытали в вытрезвителе Вроцлава, умер два года назад. Мужчина родом из Винницкой области. Он работал на строительстве. В июле 2021 года Никифоренко вместе с коллегами возвращался с барбекю, на котором все выпивали.

Мужчина возвращался домой автобусом, в котором уснул. Когда водитель на конечной остановке не смог разбудить его, украинца забрали полицейские и отвезли в местный вытрезвитель.

null
Дмитрий Никифоренко вместе с двоюродной сестрой. Фото: Onet

На задержанного надели наручники и применили слезоточивый газ, хотя он не оказывал никакого сопротивления. Польские полицейские также били и душили украинца. После пыток он неподвижно лежал на кровати. Правоохранители стояли и наблюдали за мужчиной. Развязав ноги и проверив его состояние здоровья, украинца положили на пол и начали оказывать первую помощь. Им также помогали медики. Однако у мужчины остановилось сердце. Он умер в вытрезвителе.

Правоохранители пытались скрыть преступление. Они подделали документы, что украинец умер в больнице, однако после огласки ситуации все причастные были задержаны. Полицейским грозит от 5 до 10 лет тюрьмы.

Напомним, в курортном городе Ялта (оккупированный Крым) произошло трагическое событие, когда мужчина напал на пару из Днепропетровской области. По информации, мужчина прибыл к дому 66-летнего Владимира и 58-летней Виктории утром 29 сентября, находящемуся на Горной улице, и без лишних разговоров начал жестоко избивать их битой. 

Также мы писали, что 28 сентября, в Роттердаме, Нидерланды, 32-летний мужчина устроил стрельбу в двух местах. Он убил несколько человек. Правоохранители уже задержали злоумышленника.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:53 Жена подала в суд на нардепа-силача Василия Вирастюка: причины

Новость с фото

11:51 Столичный суд окончательно установил гражданство Коломойского

06:10 Пенсии повысят на 500 грн: кто из украинцев имеет право на доплату

22:50 В ГБР жестко раскритиковали работу ТЦК: в чем дело

00:23 С 1 октября субсидии получит только четыре категории населения: кому повезет

None

Меньше, чем обрушенный мост в Киеве: сколько Одесса потратила на войну в 2023 году

Новость с фото

00:29В Киеве прогремел сильный взрыв: что известно

Новость с видео

12:45 Тину Кароль в откровенном платье пристыдили за неудачный образ: "Чего кривлять?"

23:02В Киеве раздался взрыв: что известно

Новость с видео

19:13В Севастополе раздались мощные взрывы

15:48 "Динамо" ответило Илону Маску за насмешку над Зеленским

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз