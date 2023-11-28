Втеча із Шоушенка — на Закарпатті чоловік вистрибнув з вікна з другого поверху ТЦК

Чоловік спускається по віконній решітці. Фото: скриншот

В Мукачево на Закарпатті сьогодні трапився курйозний випадок. Один з чоловіків втік з Мукачівського ТЦК СП прямісінько через вікно на другому поверсі.

Відео опублікував журналіст Віталій Глагола.

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Як повідомляє медійник, інцидент трапився на вулиці Духновича, неподалік від центра міста. Чоловік виліз через дірку у віконних ґратах та спустився на вулицю, після чого став тікати. За ним одразу побіг чоловік у військовій формі. Наразі невідомо, чи вдалося його наздогнати.

Нагадаємо, що сьогодні у Підвиноградові, що на Закарпатті, відбулися циганські вибори, де жителі обирали "барона". Через непорозуміння двох "кланів" сталася масова бійка і вбили одну людину. На місце прибули правоохоронці та заарештували всіх учасників інциденту.

Водночас на кордоні з Румунією прикордонники знайшли чоловіка, який понад три доби блукав Карпатами. Його виявили з обмороженими кінцівками 21 листопада, але наступного дня він помер у лікарні.