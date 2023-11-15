На Закарпатті порушник кордону сам викликав рятувальників, коли зрозумів, що заблукав

Прикордонники затримали порушника. Фото: ДПСУ

На Закарпатті прикордонники затримали чоловіка, який три дні блукав горами з ціллю незаконно перетнути кордон із Румунією. Громадянин заблукав і тому вирішив особисто звʼязатися із рятувальниками.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.

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Кінець кінцем його відшукали у місцині за 6 км до кордону. Як зʼясувалося, чоловік прямував до Сполучених Штатів, аби зустрітися із коханою. Втім, здійснити свої наміри порушник не зміг.

Порушника притягнули до адміністрітивної відповідальності. Справу скеровано до суду.

Раніше ми повідомляли, що в Одеській області викрили перевізника, який допомагав військовозобов'язаним чоловікам перетнути державний кордон. Горе-підприємцеві за час своєї діяльності вдалося вивезти 18 ухилянтів.

Нагадуємо, що в Одеській області затримали чергових ухилянтів, які намагалися перетнути державний кордон. Чоловіки призовного віку хотіли потрапили до Молдови, щоб уникнути мобілізації.