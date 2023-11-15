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На Закарпатті порушник кордону сам викликав рятувальників, коли зрозумів, що заблукав

15 листопада 2023 18:59
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
На Закарпатті порушник кордону сам викликав рятувальників, коли зрозумів, що заблукав
Прикордонники затримали порушника. Фото: ДПСУ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

На Закарпатті прикордонники затримали чоловіка, який три дні блукав горами з ціллю незаконно перетнути кордон із Румунією. Громадянин заблукав і тому вирішив особисто звʼязатися із рятувальниками.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.

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Кінець кінцем  його відшукали у місцині за 6 км до кордону. Як зʼясувалося, чоловік прямував до Сполучених Штатів, аби зустрітися із коханою. Втім, здійснити свої наміри порушник не зміг.

Порушника притягнули до адміністрітивної відповідальності. Справу скеровано до суду.

Раніше ми повідомляли, що в Одеській області викрили перевізника, який допомагав військовозобов'язаним чоловікам перетнути державний кордон. Горе-підприємцеві за час своєї діяльності вдалося вивезти 18 ухилянтів. 

Нагадуємо, що в Одеській області затримали чергових ухилянтів, які намагалися перетнути державний кордон. Чоловіки призовного віку хотіли потрапили до Молдови, щоб уникнути мобілізації.

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