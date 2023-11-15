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На Закарпатье нарушитель границы сам вызвал спасателей, когда понял, что заблудился

15 ноября 2023 18:59
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
На Закарпатье нарушитель границы сам вызвал спасателей, когда понял, что заблудился
Пограничники задержали нарушителя. Фото: ГНСУ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

На Закарпатье пограничники задержали мужчину, который три дня бродил по горам с целью незаконно пересечь границу с Румынией. Гражданин заблудился и поэтому решил лично связаться со спасателями.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

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В конце концов его нашли в местечке за 6 км до границы. Как выяснилось, мужчина направлялся в Соединенные Штаты, чтобы встретиться с любимой. Впрочем, осуществить свои намерения нарушитель не смог.

Нарушителя привлекли к административной ответственности. Дело направлено в суд.

Ранее мы сообщали, что в Одесской области разоблачили перевозчика, который помогал военнообязанным мужчинам пересечь государственную границу. Горе-предпринимателю за время своей деятельности удалось вывезти 18 уклонистов.

Напоминаем, что в Одесской области задержали очередных уклонян, пытавшихся пересечь государственную границу. Мужчины призывного возраста хотели попасть в Молдову во избежание мобилизации.

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