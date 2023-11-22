На Закарпатті помер у лікарні ухилянт, який три дні блукав у горах

Чоловік, якого знайшли прикордонники. Фото: ДПСУ

На Закарпатті прикордонники знайшли чоловіка, який понад три доби блукав у горах. Його виявили з обмороженими кінцівками вчора, 21 листопада. Вже сьогодні, 22 листопада, стало відомо, що він помер.

Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України.

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Що відомо про стан чоловіка

Зазначається, що у лікарні в потерпілого діагностували переохолодження 2-3 ступеня й ниркову недостатність. Проте лікарі не змогли врятувати чоловіка.

Чоловік, якого знайшли прикордонники. Фото: ДПСУ

"Закликаємо подорожніх утриматися від небезпечних подорожей і не ризикувати власним життям", — наголосили у повідомленні.

Чоловік, якого знайшли прикордонники. Фото: ДПСУ

Що чоловік робив у горах

Як повідомляли прикордонники раніше, коли його було знайдено, то він ледве говорив, лише повідомив, що три доби ходив горами та нічого не їв.

"При собі чоловік мав паспорт громадянина України, а також посвідку на проживання та отримання грошових виплат у Румунії. Оскільки самостійно пересуватися він не міг, прикордонники викликали швидку допомогу", — зазначали раніше у повідомленні.

Як виявилося, загиблий чоловік був жителем Дніпропетровської області.

Нагадаємо, українець у соцмережах поділився власною історією, як йому вдалося переплисти річку та незаконно потрапити до Румунії. Ухилянт пропливав повз прикордонників, але ті його не помітили.