На Закарпатье умер в больнице уклонист, который три дня блуждал в горах

Мужчина, которого нашли пограничники. Фото: ГПСУ

На Закарпатье пограничники нашли мужчину, который более трех суток бродил в горах. Его обнаружили с обмороженными конечностями вчера, 21 ноября. Уже сегодня, 22 ноября, стало известно, что он скончался.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

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Отмечается, что в больнице у пострадавшего диагностировали переохлаждение 2-3 степени и почечную недостаточность. Однако врачи не смогли спасти мужчину.

Мужчина, которого нашли пограничники. Фото: ГПСУ

"Призываем путников воздержаться от опасных путешествий и не рисковать собственной жизнью", — подчеркнули в сообщении.

Мужчина, которого нашли пограничники. Фото: ГПСУ

Что мужчина делал в горах

Как сообщали пограничники ранее, когда он был найден, он едва говорил, лишь сообщил, что трое суток ходил по горам и ничего не ел.

"При себе мужчина имел паспорт гражданина Украины, а также вид на жительство и получение денежных выплат в Румынии. Поскольку самостоятельно передвигаться он не мог, пограничники вызвали скорую помощь", — отмечали ранее в сообщении.

Как оказалось, погибший мужчина был жителем Днепропетровской области.

Напомним, украинец в соцсетях поделился собственной историей, как ему удалось переплыть реку и незаконно попасть в Румынию. Уклонист проплывал мимо пограничников, но те его не заметили.