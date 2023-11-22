На Закарпатье умер в больнице уклонист, который три дня блуждал в горах
На Закарпатье пограничники нашли мужчину, который более трех суток бродил в горах. Его обнаружили с обмороженными конечностями вчера, 21 ноября. Уже сегодня, 22 ноября, стало известно, что он скончался.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.
Что известно о состоянии мужчины
Отмечается, что в больнице у пострадавшего диагностировали переохлаждение 2-3 степени и почечную недостаточность. Однако врачи не смогли спасти мужчину.
"Призываем путников воздержаться от опасных путешествий и не рисковать собственной жизнью", — подчеркнули в сообщении.
Что мужчина делал в горах
Как сообщали пограничники ранее, когда он был найден, он едва говорил, лишь сообщил, что трое суток ходил по горам и ничего не ел.
"При себе мужчина имел паспорт гражданина Украины, а также вид на жительство и получение денежных выплат в Румынии. Поскольку самостоятельно передвигаться он не мог, пограничники вызвали скорую помощь", — отмечали ранее в сообщении.
Как оказалось, погибший мужчина был жителем Днепропетровской области.
Напомним, украинец в соцсетях поделился собственной историей, как ему удалось переплыть реку и незаконно попасть в Румынию. Уклонист проплывал мимо пограничников, но те его не заметили.
Читайте Новини.LIVE!