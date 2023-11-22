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На Закарпатье умер в больнице уклонист, который три дня блуждал в горах

22 ноября 2023 17:15
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
На Закарпатье умер в больнице уклонист, который три дня блуждал в горах
Мужчина, которого нашли пограничники. Фото: ГПСУ
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

На Закарпатье пограничники нашли мужчину, который более трех суток бродил в горах. Его обнаружили с обмороженными конечностями вчера, 21 ноября. Уже сегодня, 22 ноября, стало известно, что он скончался.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

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Что известно о состоянии мужчины

Отмечается, что в больнице у пострадавшего диагностировали переохлаждение 2-3 степени и почечную недостаточность. Однако врачи не смогли спасти мужчину.

на Закарпатье умер мужчина, блуждавший три дня в горах
Мужчина, которого нашли пограничники. Фото: ГПСУ

"Призываем путников воздержаться от опасных путешествий и не рисковать собственной жизнью", — подчеркнули в сообщении.

на Закарпатье умер мужчина, блуждавший три дня в горах
Мужчина, которого нашли пограничники. Фото: ГПСУ

Что мужчина делал в горах

Как сообщали пограничники ранее, когда он был найден, он едва говорил, лишь сообщил, что трое суток ходил по горам и ничего не ел.

"При себе мужчина имел паспорт гражданина Украины, а также вид на жительство и получение денежных выплат в Румынии. Поскольку самостоятельно передвигаться он не мог, пограничники вызвали скорую помощь", — отмечали ранее в сообщении.

Как оказалось, погибший мужчина был жителем Днепропетровской области.

Напомним, украинец в соцсетях поделился собственной историей, как ему удалось переплыть реку и незаконно попасть в Румынию. Уклонист проплывал мимо пограничников, но те его не заметили.

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