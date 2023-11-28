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На Закарпатті вибори циганського барона закінчилися масовою бійкою і вбивством

28 листопада 2023 11:04
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
На Закарпатті вибори циганського барона закінчилися масовою бійкою і вбивством
Підозрюваний у вбивстві під час масової бійки з працівниками поліції. Фото: Поліція Закарпатської області
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

У Підвиноградові, що на Закарпатті відбулися циганські вибори, де жителі обирали "барона". Через непорозуміння двох "кланів" сталася масова бійка і вбили одну людину.

Про це повідомляє Поліція Закарпатської області.

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Сьогодні, 28 листопада розпочалися розбірки між представниками двох "кланів", що конкурують всередині табору. Емоції зашкалили і відбулася масштабна бійка, в результаті якої загинула людина.

Лопата на землі
Лопата лежить на землі. Фото: Поліція Закарпатської області 

Близько 15:00 години до поліції надійшло повідомлення про бійку на одній із вулиць у селі Підвиноградів Берегівського району. В результаті бійки було смертельно травмовано 40-річного чоловіка. Поліція затримала 34-річного винуватця, який є місцевим жителем. 

"Попередньо відомо, що фігурант завдав чоловікові один удар металевим предметом по голові, що в подальшому призвело до його смерті", — зазначили в поліції.

Маєток
Маєток "барона". Фото: Поліція Закарпатської області 

Яке покарання очікує на винного у вбивстві

Наразі поліція затримала зловмисника і помістила його до ізолятора тимчасового тримання. Також вже встановлені особи інших учасників бійки. На місці події працює поліція, з метою забезпечення публічного порядку.

повідомлення про вбивство
Повідомлення про вбивство. Фото: скриншот допису поліції

Нагадаємо, у Харківській області поліція затримала зловмисника, який вчинив подвійне вбивство. Жертвами стала пара літнього віку, що жила з ним по сусідству.  

Додамо, на Закарпатті прикордонники знайшли чоловіка, який понад три доби блукав у горах. Його виявили з обмороженими кінцівками 21 листопада. Вже 22 листопада, стало відомо, що він помер. 

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