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В Закарпатье выборы цыганского барона закончились массовой дракой и убийством

28 ноября 2023 11:04
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
В Закарпатье выборы цыганского барона закончились массовой дракой и убийством
Подозреваемый в убийстве во время массовой драки с сотрудниками полиции. Фото: полиция Закарпатской области
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

В Подвиноградове на Закарпатье состоялись цыганские выборы, где жители выбирали "барона". Из-за недоразумения двух "кланов" произошла массовая драка и убили одного человека.

Об этом сообщает полиция Закарпатской области.

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Сегодня, 28 ноября, начались разборки между представителями двух "кланов", конкурирующих внутри лагеря. Эмоции зашкалили, и произошла масштабная потасовка, в результате которой погиб человек.

Лопата на земле
Лопата лежит на земле. Фото: полиция Закарпатской области

Около 15:00 в полицию поступило сообщение о драке на одной из улиц в селе Подвиноградов Береговского района. В результате драки был смертельно травмирован 40-летний мужчина. Полиция задержала 34-летнего виновника, являющегося местным жителем.

"Предварительно известно, что фигурант нанес мужчине один удар металлическим предметом по голове, что в дальнейшем привело к его смерти", — отметили в полиции.

Имение
Имение "барона". Фото: полиция Закарпатской области

Какое наказание ожидает виновного в убийстве

Полиция задержала злоумышленника и поместила его в изолятор временного содержания. Также уже установлены личности других участников драки. На месте происшествия работает полиция с целью обеспечения публичного порядка.

сообщение об убийстве
Уведомление об убийстве. Фото: скриншот сообщения полиции

Напомним, в Харьковской области полиция задержала злоумышленника, совершившего двойное убийство. Жертвами стала пара пожилого возраста, жившая с ним по соседству.

Добавим, на Закарпатье пограничники нашли мужчину, который более трех суток бродил в горах. Его обнаружили с обмороженными конечностями 21 ноября. Уже 22 ноября стало известно, что он умер.

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