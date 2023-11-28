Побег из Шоушенка — в Закарпатье мужчина выпрыгнул из окна со второго этажа ТЦК

Мужчина спускается по оконной решетке. Фото: скриншот

В Мукачево на Закарпатье сегодня произошел курьезный случай. Один из мужчин сбежал из Мукачевского ТЦК СП прямо через окно на втором этаже.

Видео опубликовал журналист Виталий Глагола.

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Как сообщает медийщик, инцидент произошел на улице Духновича, недалеко от центра города. Мужчина вылез через дыру в оконной решетке, и спустился на улицу, после чего бросился бежать. За ним сразу погнался мужчина в военной форме. Пока неизвестно, удалось ли его догнать.

Напомним, что сегодня в Подвиноградове на Закарпатье состоялись цыганские выборы, где жители выбирали "барона". Из-за недоразумения двух "кланов" произошла массовая драка и убили одного человека. На место прибыли правоохранители и арестовали всех участников инцидента.

В то же время на границе с Румынией пограничники нашли мужчину, который более трех суток бродил по Карпатам. Его обнаружили с обмороженными конечностями 21 ноября, но на следующий день он скончался в больнице.