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Побег из Шоушенка — в Закарпатье мужчина выпрыгнул из окна со второго этажа ТЦК

28 ноября 2023 21:08
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Побег из Шоушенка — в Закарпатье мужчина выпрыгнул из окна со второго этажа ТЦК
Мужчина спускается по оконной решетке. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В Мукачево на Закарпатье сегодня произошел курьезный случай. Один из мужчин сбежал из Мукачевского ТЦК СП прямо через окно на втором этаже.

Видео опубликовал журналист Виталий Глагола.

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Как сообщает медийщик, инцидент произошел на улице Духновича, недалеко от центра города. Мужчина вылез через дыру в оконной решетке, и спустился на улицу, после чего бросился бежать. За ним сразу погнался мужчина в военной форме. Пока неизвестно, удалось ли его догнать.

Напомним, что сегодня в Подвиноградове на Закарпатье состоялись цыганские выборы, где жители выбирали "барона". Из-за недоразумения двух "кланов" произошла массовая драка и убили одного человека. На место прибыли правоохранители и арестовали всех участников инцидента.

В то же время на границе с Румынией пограничники нашли мужчину, который более трех суток бродил по Карпатам. Его обнаружили с обмороженными конечностями 21 ноября, но на следующий день он скончался в больнице.

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