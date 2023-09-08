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Військовий патруль перевірив захисників, з якими скандалив Гордон

8 вересня 2023 13:30
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Військовий патруль перевірив захисників, з якими скандалив Гордон
Дмитро Гордон під час конфлікту з активістом. Фото: скриншот з відео телеграм-каналу "Киевский движ"
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Військовий патруль перевірив українських захисників, які організували на Хрещатику акцію, до скандалу з якою потрапив Дмитро Гордон. Як виявилося, усі учасники виявилися військовими, які мають право одягати та носити форму.

Про це повідомляє Telegram-канал Mediakiller. 

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Перевірка військових, з якими скандалив Гордон

Військовий патруль перевірив українських військових, які організували на Хрещатику акцію та з якими скандалив журналіст Дмитро Гордон. 

"Усі учасники виявилися військовими, які мають право одягати та носити форму. Тому так, Гордон ображав та погрожував українським військовим", — йдеться у повідомленні.

Що передувало

Декілька днів тому відомий інтерв'юер Дмитро Гордон на головній вулиці Києва Хрещатик послав на**й чоловіка у військовій формі. Сталося це під час того, як активісти організували виставку "українських прокремлівських пропагандистів", де було виставлено картонні фігури різних громадських діячів.

Нагадаємо, у Дніпропетровській області у місті Кам'янське місцеві жительки побажали одному з українських воїнів вирушити до Бахмута та загинути там. Сталося це в ніч з 26 на 27 серпня.

А вже 1 вересня, фітнес-тренеру з Полтави обрали запобіжний захід, зокрема за наклеп на честь та гідність військовослужбовця. Наразі він перебуває під вартою.

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