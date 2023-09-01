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Фітнес-тренеру з Полтави, який принижував військових, обрали запобіжний захід

1 вересня 2023 13:06
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Фітнес-тренеру з Полтави, який принижував військових, обрали запобіжний захід
Затриманий фітнес-тренер з Полтави Роман Заволока. Фото: Суспільне Полтава
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У п'ятницю, 1 вересня, фітнес-тренеру з Полтави обрали запобіжний захід, зокрема, у наклепі на честь та гідність військовослужбовця. Наразі він перебуває під вартою.

Про це повідомляє Суспільне.

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В Октябрському райсуді Полтави 1 вересня обрали запобіжний захід для фітнес-тренера, який публічно принижував військових, а також плюнув на одного з них.

Відтак, його підозрюють за двома статтями:

  • частинами першою та другою статті 435-1 ― "Образа честі і гідності військовослужбовця" та "Виготовлення та поширення матеріалів, які містять образу честі і гідності військовослужбовця";
  • частиною другою статті 345 ― "Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу".

Йому загрожує обмеження волі (покарання, що полягає у триманні особи в кримінально-виконавчих установах відкритого типу без ізоляції від суспільства в умовах здійснення за нею нагляду з обов'язковим залученням засудженого до праці) на строк до п'яти років або позбавлення волі (кримінальне покарання в Україні, яке полягає в ізоляції засудженого від суспільства) на той самий строк.

Нагадаємо, нещодавно у мережі з'явилося відео, де фітнес-тренер із Полтави Роман Заволока обізвав пораненого військового "придурком" та плюнув на нього. Полтавський обласний ТЦК і СП звернувся до СБУ. 

У Зеленського звернули увагу на ситуацію з полтавським фітнес-тренером Романом Заволокою, який підходив до військових та принижував їх. Там вважають, що це свідома провокація.

Згодом ненависника військових затримали. На Романа Заволоку чекає не лише перевірка Національної поліції, а можливо, і Служби безпеки України, оскільки це чиста дискредитація Збройних сил України і мобілізаційних заходів. 

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