Фитнес-тренеру из Полтавы, который унижал военных, избрали меру пресечения

Задержанный фитнес-тренер из Полтавы Роман Заволока. Фото: Суспільне Полтава

В пятницу, 1 сентября, фитнес-тренеру из Полтавы избрали меру пресечения, в частности, в клевете чести и достоинства военнослужащего. В настоящее время он находится под стражей.

Об этом сообщает Суспільне.

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В Октябрьском райсуде Полтавы 1 сентября избрали меру пресечения для фитнес-тренера, который публично унижала военных, а также плюнул на одного из них.

Следовательно, его подозревают по двум статьям:

частями первой и второй статьи 435-1 — "Оскорбление чести и достоинства военнослужащего" и "Изготовление и распространение материалов, содержащих оскорбление чести и достоинства военнослужащего";

частью второй статьи 345 ― "Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа".

Ему грозит ограничение свободы (наказание, которое заключается в содержании лица в уголовно-исполнительных учреждениях открытого типа без изоляции от общества в условиях осуществления за ним надзора с обязательным привлечением осужденного к труду) сроком до пяти лет или лишение свободы (уголовное наказание в Украине, которое заключается в изоляции осужденного от общества) на тот же срок.

Напомним, недавно в сети появилось видео, где фитнес-тренер из Полтавы Роман Заволока обозвал раненого военного "придурком" и плюнул на него. Полтавский областной ТЦК и СП обратился в СБУ.

В Зеленского обратили внимание на ситуацию с полтавским фитнес-тренером Романом Заволокой, который подходил к военным и унижал их. Там считают, что это сознательная провокация.

Впоследствии ненавистника военных задержали. Романа Заволоку ждет не только проверка Национальной полиции, а возможно, и Службы безопасности Украины, поскольку это чистая дискредитация Вооруженных сил Украины и мобилизационных мероприятий.