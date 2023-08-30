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У Полтаві затримали фітнес-тренера, який публічно принижував військових

30 серпня 2023 13:48
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
У Полтаві затримали фітнес-тренера, який публічно принижував військових
СБУ затримали Романа Заволоку. Фото: СБУ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У Полтаві правоохоронні органи затримали фітнес-тренера, який публічно ображав та принижував військових. Відповідні відео конфліктів він систематично публікував у своїх соціальних мережах. 

Про це повідомляє СБУ. 

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Що відомо про тренера

Відтак, йдеться про місцевого фітнес-тренера Романа Заволоку. Він систематично викладав у свої соціальні мережі відео, на яких конфліктує та публічно принижує військових.

Перше таке відео тренер оприлюднив 2 липня цього року. Наразі Instagram-сторінка блогера закрита.

Що казав Заволока військовим

Повідомляється, що один із конфліктів почався з того, коли працівники місцевого ТЦК хотіли вручити повістку Заволоці. Він, своєю чергою, заявив, що "не хоче вбивати людей за гроші". Наприкінці він показав військовим середній палець на руці та пішов. 

Відео, які оприлюднив фітнес-тренер згодом, були пов'язані з приниженням військових. Зокрема, блогер та його деякі знайомі називали працівників військкомату "чортами", після чого насміхалися з тремтячих рук одного з працівників. Кепкувати продовжили навіть після того, коли військовий пояснив, що тремор у нього з'явився внаслідок контузії, а на війну він пішов добровільно.

Поліція відкрила кримінальне провадження

Повідомляється, що правоохоронці відкрили кримінальне провадження проти Романа Заволоки та затримали його. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

 Нагадаємо, у Зеленського звернули увагу на ситуацію з полтавським фітнес-тренером Романом Заволокою, який підходив до військових та принижував їх. Там вважають, що це свідома провокація.

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