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В Полтаве задержали фитнес-тренера, который публично унижал военных

30 августа 2023 13:48
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В Полтаве задержали фитнес-тренера, который публично унижал военных
СБУ задержали Романа Заволоку. Фото: СБУ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В Полтаве правоохранительные органы задержали фитнес-тренера, который публично оскорблял и унижал военных. Соответствующие видео конфликтов он систематически публиковал в своих социальных сетях.

Об этом сообщает СБУ. 

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Что известно о тренере

Следовательно, речь идет о местном фитнес-тренере Романе Заволоке. Он систематически выкладывал в свои социальные сети видео, на которых конфликтует и публично унижает военных.

Первое такое видео тренер обнародовал 2 июля этого года. В настоящее время Instagram-страница блогера закрыта.

Что говорил Заволока военным

Сообщается, что один из конфликтов начался с того, когда сотрудники местного ТЦК хотели вручить повестку Заволоке. Он, в свою очередь, заявил, что "не хочет убивать людей за деньги". В конце он показал военным средний палец на руке и ушел.

Видео, которые обнародовал фитнес-тренер после этого, были связаны с унижением военных. В частности, блогер и его некоторые знакомые называли работников военкомата "чертами", после чего смеялись над дрожащими руками одного из работников. Шутить продолжили даже после того, когда военный объяснил, что тремор у него появился в результате контузии, а на войну он пошел добровольно.

Полиция открыла уголовное производство

Сообщается, что правоохранители открыли уголовное производство против Романа Заволоки и задержали его. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, у Зеленского обратили внимание на ситуацию с полтавским фитнес-тренером Романом Заволокой, который подходил к военным и унижал их. Там считают, что это сознательная провокация.

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