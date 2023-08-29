Плюнув і назвав "придурком" ветерана війни: у Полтаві фітнес-тренер ображав працівника ТЦК

Ветеран війни, якого ображав фітнес-тренер. Фото: скриншот

У Полтаві фітнес-тренер накинувся на працівника ТЦК з образами. Він підійшов до ветерана війни почав знімати його на відео та лаяти нецензурними словами.

Про це повідомляє інтернет-видання Полтавщина.

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Як відомо, 26 серпня фітнес-тренер оприлюднив відео, де видно, що він сам підходив до військових та ображав їх. Серед таких людей також був ветеран російсько-української війни Олександр Мацько.

Разом зі своїм товаришем вони кепкували із тремтячих рук військового, попри те, що той пояснив, що тремор у нього від контузії, а на війну він пішов добровільно. Після цих пояснень Заволока назвав ветерана війни "придурком" і сказав, що він "сам попався на крючок". Ба більше, він навіть плюнув в сторону військових.

Через таку неправомірну поведінку поліція відкрила кримінальне провадження проти фітнес-тренера з Полтави Романа Заволоки за ч. 2 статті 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на строк до чотирьох років.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що в Полтаві суд виправдав ухилянта, який відмовився захищати Україну.