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Плюнул и назвал "придурком" ветерана войны: в Полтаве фитнес-тренер оскорблял работника ТЦК

29 августа 2023 14:27
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Плюнул и назвал "придурком" ветерана войны: в Полтаве фитнес-тренер оскорблял работника ТЦК
Ветеран войны, которого оскорблял фитнес-тренером. Фото: скриншот
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В Полтаве фитнес-тренер набросился на работника ТЦК с оскорблениями. Он подошел к ветерану войны, начал снимать его на видео и ругать нецензурными словами.

Об этом сообщает интернет-издание Полтавщина.

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Как известно, 26 августа фитнес-тренер обнародовал видео, где видно, что он сам подходил к военным и оскорблял их. Среди таких людей был ветеран российско-украинской войны Александр Мацько.

Вместе со своим товарищем они подтрунивали над трясущимися руками военного, несмотря на то, что тот объяснил, что тремор у него от контузии, а на войну он пошел добровольно. После этих объяснений Заволока назвал ветерана войны "придурком" и сказал, что он "сам попался на крючок". Более того, он даже плюнул в сторону военных.

Из-за такого неправомерного поведения полиция открыла уголовное производство против фитнес-тренера из Полтавы Романа Заволоки по ч. 2 статьи 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция настоящей статьи предусматривает ограничение свободы сроком до пяти лет или лишение свободы сроком до четырех лет.

Напомним, недавно мы писали, что в Полтаве суд оправдал уклониста, который отказался защищать Украину.

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